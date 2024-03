Un certain jeu issu de l'univers du Seigneur des Anneaux s'apprête enfin à se montrer au grand jour, et nous offre avant un premier aperçu. Il est prometteur.

Depuis plusieurs années, Le Seigneur des Anneaux signe de belles productions vidéoludiques (Gollum n'a jamais existé). On peut citer l'Ombre du Mordor et de la Guerre, mais également Return to Moria qui est sorti en 2023. D'une manière générale, la franchise a encore de beaux jours devant elle, chose qui ne devrait pas déranger grand monde. L'un des prochains sur la liste, c'est Tales of the Shire : A Lord of the Rings Game. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore dévoilé son gameplay ou une longue séquence in-game pour se présenter comme il se doit. Heureusement, ça va changer, comme le prouve ce premier aperçu.

Le Seigneur des Anneaux en jeu vidéo, ça continue avec Tales of the Shire

L'année dernière, on a eu l'agréable surprise d'assister à l'annonce de Tales of the Shire, un nouveau jeu qui nous vient des fours de Weta Workshop. On n'a pas eu de vrai trailer à se mettre sous la dent, mais une petite description de l'aventure à venir. Enfin, on dit « aventure », mais l'idée est plutôt de nous plonger dans la vie d'un simple hobbit. L'expérience proposée « réchauffera le cœur », mais c'est à peu près toutes les informations qu'on possède à son sujet. Donc forcément, on aimerait bien en savoir davantage. Le studio l'a bien compris, et il va ainsi bientôt dévoiler une bande-annonce.

Quand exactement, on ne sait pas. Mais la firme est formelle, ça arrive. Elle l'a expliqué sur les réseaux sociaux, en mettant au passage une citation bien connue des fans : « Dans un trou vivait un hobbit ». Le message était tout de même accompagné d'une courte vidéo, où on peut voir un lieu qui se situe dans la Comté. On a ici un petit aperçu de notre futur terrain de jeu, et ça devrait évoquer quelques souvenirs aux aficionados du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. On peut dire que ça donne envie de se prélasser près de la rivière.

Pour le moment, Tales of the Shire ne dispose pas d'une date de sortie, mais ça ne saurait tarder. Le trailer en approche va probablement se charger de nous la dévoiler, même s'il ne faut pas s'avancer trop vite. Il en va de même pour des plateformes concernées. Après, on se doute que ça devrait débarquer sur PC et consoles, mais encore une fois, évitons d'affirmer quoi que ce soit. Il nous tarde simplement d'en voir plus sur ce jeu qui va nous replonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux.