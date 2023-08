Le Seigneur des Anneaux n'a pas seulement marqué la sphère de la littérature et du cinéma. L'œuvre de Tolkien a également été accueillie à bras ouverts par les jeux vidéo. Récemment, ce n'est pas une réussite, comme en atteste le titre qui se concentre sur Gollum. Qu'à cela ne tienne, ça ne va pas empêcher des équipes de développeurs de continuer à rendre hommage à cet univers merveilleux.

Un lieu inoubliable du Seigneur des Anneaux

C'est ainsi que, plus tôt dans l'année, Le Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria a été annoncé en grande pompe. Cette fois, il n'est pas question de fouler les terres du Mordor, mais plutôt celles des Mines de la Moria. Un endroit bien connu des aficionados de cet univers. Pensé comme un jeu de survie et de craft, le but sera de combattre au côté de Gimli Lockbearer pour reconquérir ce lieu qui appartenait aux nains. Au fur et à mesure de la descente dans les mines, il faudra collecter des ressources et bâtir des installations dans le but de créer un environnement viable. Mais attention, des menaces résident au sein des murs et il va falloir les affronter.

La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a maintenant une date de sortie à se mettre sous la dent. Il sera possible de jouer au Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria le 24 octobre prochain, mais seulement sur PC et PS5 en version numérique. Pour les férus de jeu en boîte, pas de panique, une édition physique est prévue pour la machine de Sony. Mais elle n'arrivera que le 5 décembre 2023. Il y aura bien une version Xbox Series, cependant, il faut faire preuve de patience, car elle est seulement prévue pour début 2024.

La franchise a des surprises en réserve

Actuellement, les droits d'exploitation de l'œuvre de J.R.R. Tolkien sont en possession d'Embracer Group. Et ils comptent bien en faire bon usage. Par conséquent, 5 jeux basés sur la licence doivent débarquer au cours des prochaines années. Parmi eux, on compte justement Retour à la Moria. De son côté, Amazon Games Orange County prépare un MMO Seigneur des Anneaux. Quant à Daedelic Entertainment, les têtes pensantes derrière le jeu Gollum, ils ont confirmé qu'un autre titre basé sur cet univers était en préparation. C'est donc une belle période pour les fans du Seigneur des Anneaux.