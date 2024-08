De nombreux jeux dans le populaire univers du Seigneur des Anneaux sont dans les cartons, et le plus ambitieux d'entre eux refait officiellement parler de lui.

Outre le jeu de construction/survie Return to Moria à venir en octobre et le mignon Tales of the Shire attendu plus tard dans l'année, Amazon Games travaille sur un jeu Seigneur des Anneaux autrement plus ambitieux : un MMO. Christoph Hartmann, son PDG, a donné quelques nouvelles à ce sujet dans le cadre d'une interview auprès d'IGN.

Le MMO Seigneur des Anneaux d'Amazon Games regarde à l'est

L'année dernière, Amazon Games annonçait en grandes pompes travailler sur un ambitieux MMO dans l'univers du Seigneur des Anneaux, marchant ainsi sur le territoire de The Lord of the Rings Online, sorti il y a déjà 17 ans de cela. Après New World, le groupe entend donc appliquer ce qu'il a appris dans ce massif genre à la célèbre Terre du Milieu de Tolkien. Une tâche colossale, sur laquelle les développeurs semblent sérieusement plancher.

« On ne veut pas faire ce qui a déjà été fait. Même si c'est tentant pour une licence existante, ça ne sert à rien. Il vous faut trouver une nouvelle approche. Je pense que nous sommes encore à ce stade où nous cherchons une bonne accroche, ce qui permettrait de rendre notre jeu différent des autres. Il est donc entre trop tôt pour notre MMO Seigneur des Anneaux », a indiqué le PDG d'Amazon Games à IGN.

Cette fois, ce sera la bonne ?

Pour rappel, Amazon Games avait déjà commencé à travailler sur un MMO Seigneur des Anneaux, pour finalement l'abandonner en 2019, le jugeant « trop compliqué », notamment du fait d'un développement assuré par un studio hong-kongais, depuis racheté par le géant chinois Tencent.

Avec l'équipe forte de son expérience sur New World, cette nouvelle ébauche pourrait être prometteuse (et en tout cas techniquement bien plus au goût du jour que The Lord of the Rings Online), mais patience est de mise pour en apprendre plus. En attendant, Prime Video va accueillir à partir du 29 août la saison 2 de sa série Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir. Reste à voir si elle sera plus convaincante que la première.

Un MMO qui sera à la hauteur de grandes ambitions ? L'avenir nous le dira. © Amazon Games

Source : IGN