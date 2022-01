Les choses vont plutôt bien pour SEGA en ce moment. Ses jeux se vendent de mieux en mieux et la popularité de ses licences est grandissante dans le monde entier. Face à ces succès, et boosté par les résultats obtenus par Sonic, le Film, SEGA se sent pousser des ailes. Et de toute évidence, l’éditeur japonais ne manque pas d’ambition.