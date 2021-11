Le SEGA Shop européen officiel vient d’annoncer des parfums inspirés par Sonic, Shenmue et Yakuza. Cette phrase peut à première vue faire penser à un poisson d’avril très en retard (ou en avance). Pourtant, la chose est tout ce qu’il y a de plus vraie et sérieuse.

Les fans de Sonic, Yakuza et Shenmue vont donc pouvoir se procurer "Blue Blur," "Bourbon and Smoke" et "Tobacco and Gold" respectivement. Ces trois parfums sont proposés dans des flacons de 100 ml et vendus au prix unitaire de 29,72 euros. Face à une telle annonce, une question qui vient à l’esprit est : "mais qu’est-ce que ça peut bien sentir ?" Bonne nouvelle, SEGA y a répondu.

Dior, Guerlain, Chanel… SEGA

Blue Blur, le parfum Sonic, mêle donc des senteurs d’agrumes, un zeste de pamplemousse, du citron vert des caraïbes, du citron méditerranéen, de la "brise océanique," du melon, du cuir, du daim et enfin du cèdre. SEGA présente ce parfum comme étant "rafraîchissant" et "revigorant."

Les parfums SEGA bientôt vendus in-game à "Le Marché" ?

Bourbon and Smoke, le parfum Yakuza, regroupe quant à lui des odeurs de "chêne antique," de bois de cèdre, de "cire d’abeille infusée de bourbon fumé," de "rose coriace" et enfin de piment. L’éditeur japonais parle ici d’un parfum "audacieux" et "intrigant."

Pour terminer, Tobacco and Gold, le parfum Shenmue, vient compléter le trio. Ici, il est question de senteurs de cardamome, de bergamote, de "tabac doré," d’iris, de sauge et de patchouli. SEGA affirme que ce parfum est "rebelle" et "exaltant."

Des produits pour jouer en odorama

Tout ça est assez abstrait à l’écrit. Mais il faut se contenter de ces descriptions faute d’avoir les flacons sous le nez. Mais heureusement pour les fans de Sonic, Yakuza et Shenmue, il n’est pas question de sentir le chili-dog, le sang ou le kimono imbibé de sueur. À noter que SEGA précise également que ces trois parfums sont unisex. Sentir comme un hérisson bleu ou un chef yakuza n’est donc pas réservé aux hommes.

À l’heure où sont écrites ces lignes, ces trois parfums SEGA sont en phase de précommande. Leur expédition est prévue pour le mois de décembre prochain.

L’annonce de la commercialisation de parfums Sonic, Shenmue et Yakuza vous surprend-elle ? Allez-vous vous laisser tenter ? Si oui, par quel(s) parfum(s) ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.