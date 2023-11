SEGA a de l'argent à dépenser et compte bien l'attribuer à un projet de grande ampleur. On a aujourd'hui une grosse information sur cette mystérieuse création.

Alors que SEGA vient de sortir Sonic Superstars et est sur le point de lancer Yakuza Like a Dragon Gaiden. Voilà pour le très court terme, mais l'éditeur japonais travaille en secret sur quelque chose d'énorme. Un projet qui répond au nom de « Super Game » et qui n'est pas ce que l'on pourrait croire.

Super Game, le projet faramineux de SEGA, en dit plus

Vous souvenez-vous du « Super Game » de SEGA ? Non ? On vous réexplique. Cette appellation ne cache pas un jeu qui serait « incroyable », mais bien plusieurs titres AAA qui semblent former une sorte d'ensemble. « Nous faisons des progrès constants dans le développement du Super Game que nous souhaitons élaborer à moyen et long terme. Comme son nom l'indique, un « Super jeu » implique que le concept dépasse de loin les jeux traditionnels ». Chaque titre serait différent et irait au-delà du simple cadre du jeu vidéo. SEGA fait par exemple mention d'un pont avec les joueurs, les streamers qui diffusent des jeux et les téléspectateurs.

Les explications sont toujours aussi floues, mais désormais, on connaît le budget et la fenêtre de sortie. SEGA prévoit de dépenser plus de 800 millions de dollars. Une somme colossale, supérieure à GTA 5 ou aux plus de 600 millions de Star Citizen, mais répartie à travers plusieurs productions pour le coup. À quand la sortie de ce projet énigmatique ? Pas avant 2026 au bas mot. Mais SEGA semble confiant avec cette fenêtre puisqu'elle a été partagée par l'éditeur dans un document destiné à ses investisseurs.

D'après la société japonaise, ce projet Super Game doit répondre à quatre critères différents avec des jeux multiplateforme, traduits dans plusieurs langues, prévus dans le monde entier en même temps, et enfin, avoir le statut de AAA. Vu les montants évoqués, la dernière case paraît déjà bien cochée. Mais est-ce que cela concerne des licences connues de l'éditeur ?

Une initiative avec Crazy Taxi, Jet Set Radio et du cloud ?

Hormis le budget et les progrès réalisés, SEGA se garde bien de révéler des informations qui dévoileraient la véritable nature de Super Game. Mais d'après Bloomberg, de nouveaux jeux Crazy Taxi et Jet Set Radio feraient partie de cette initiative. À prendre avec des pincettes tout de même car cette indiscrétion ne provient pas de Jason Schreier, mais de son collègue Takashi Mochizuki. En tout cas, la société japonaise a de très grandes ambitions et a même déclaré vouloir devenir le « Marvel du jeu vidéo ».

« Marvel par exemple renouvelle perpétuellement Spider-Man tout en conservant le nom Spider-Man. Et d’autres produits autres que Spider-Man ont également la touche Marvel. SEGA peut être un Marvel de l’industrie du jeu vidéo ». Rassurant ou pas, vous nous le direz. Ce Super Game pourrait aussi impliquer, d'une façon ou d'une autre, le cloud gaming. L'éditeur a annoncé en 2020 le « Fog Gaming ». Une autre idée qui vise à exploiter les composants d'une borne des salles d'arcade japonaises, en dehors des horaires d'ouverture, pour streamer des jeux. Ou comment « vivre » l'arcade sans bouger de chez soi.