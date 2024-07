Si l’on a tendance à penser que SEGA ne vit que pour Sonic, ce qui n’est pas totalement faux non plus, on a tendance à oublier que l’entreprise a un portefeuille de licences long comme le bras. C’est juste qu’il n’est pas pleinement exploité et que beaucoup de licences sont tombées dans l’oubli, ou presque, puisque les fans n’oublient jamais eux. Heureusement, SEGA a lancé une opération séduction et dépoussiérage. En fouillant dans ses cartons, la firme est tombée nez à nez avec des franchises archi populaires qu’elle a enfin décidé de restaurer. L’une d’entre elles s’est dévoilée il y a peu et ça promet !

Une licence culte de SEGA sera bientôt de retour et se montre enfin !

Golden Axe, Streets of Rage, Shinobi, Crazy Taxi… tant de licences que l’on n’avait pas vues depuis un moment (Streets of Rage, c’est un peu à part tout de même). SEGA relance la machine et va nous ressortir plusieurs remakes et autres jeux inédits. Il y a peu, on vous parlait justement des leaks concernant Jet Set Radio. Désormais, c’est Crazy Taxi qui se présente à vous, mais c’est officiel cette fois, et les nouvelles sont bonnes.

SEGA a partagé une vidéo il y a peu, sorte de carnet de développement, dans lequel l’équipe en charge du prochain volet de la franchise nous parle des quelques nouveautés. Comme beaucoup l’avaient déjà sous-entendu plus ou moins explicitement, le nouveau jeu Crazy Taxi se présentera comme un monde ouvert entièrement multijoueur. Certainement un jeu-service d’ailleurs. On ne sait pas encore grand-chose sur ce que nous réservera réellement le jeu, mais l’on peut tout de même voir quelques images de gameplay durant la vidéo (à partir de 1:45 dans la vidéo). Le fun et l’orientation arcade semblent toujours être au rendez-vous avec, une fois encore, des cascades et des courses-poursuites. Cette fois-ci, il se pourrait d’ailleurs que la police soit contrôlée par les joueurs, de quoi largement pimenter les courses.

Un Crazy Taxi en monde ouvert et axé multijoueur

Les développeurs ont par ailleurs affirmé que s’ils ont recherché le réalisme pour concevoir l’environnement, le fun et la liberté seraient aussi au centre du level design. Une ville qu’on nous promet gigantesque et bourrée de choses à faire également. Les activités devraient donc être nombreuses, mais tant que l’on peut faire des sauts de fou furieux en dévalant les rues à toute vitesse, on ne demande pas plus.

Pour le moment, on ne sait pas quand sortira ce nouveau jeu Crazy Taxi, mais on imagine qu’il sera au moins disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Affaire à suivre.