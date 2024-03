Décidément, le monde du jeu vidéo traverse bien des épreuves et on vient d'apprendre que SEGA venait de prendre une très dure décision. Un nouveau coup dur...

SEGA, l'un des acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo, traverse une période de changements significatifs. Notamment avec l'annonce de licenciements touchant plusieurs de ses branches en Europe. Ycompris des studios de développement renommés tels que Creative Assembly, connu pour la série Total War, et Hardlight, derrière l'équipe de développement de Sonic Dream Team. Une nouvelle difficile à encaisser.

Une nouvelle catastrophe pour le jeu vidéo

Ces décisions affectent environ 240 postes à travers SEGA Europe, Creative Assembly, et dans une moindre mesure chez Hardlight. Il convient de noter que Sports Interactive et Two Point Studios, également sous l'égide de SEGA Europe, ne sont pas mentionnés dans cette annonce. Comme le rapporte IGN, bien que Sega n'ait pas précisé le nombre exact de licenciements par studio, la société a souligné que Creative Assembly poursuit le développement de plusieurs projets. Y compris de nouveaux titres Total War ainsi qu'un projet encore non annoncé.

De plus, SEGA a confirmé la vente de Relic Entertainment. Le développeur derrière les franchises Company of Heroes et Dawn of War. Jurgen Post, le dirigeant de SEGA Europe, a communiqué sur ces changements dans un email adressé au personnel. Expliquant que la vente de Relic Entertainment s'inscrit dans une démarche de transition vers une gestion indépendante du studio, le détachant ainsi du groupe Sega. Cette démarche est soutenue par SEGA. L'éditeur exprime d'ailleurs son soutien envers Relic dans cette nouvelle phase. De son côté, Relic a affirmé son indépendance grâce à l'aide d'investisseurs externes non identifiés. Tout en s'engageant à continuer le développement et le support de Company of Heroes 3.

Un gros coup dur pour le marché et pour SEGA

Post a insisté sur la nécessité de ces licenciements pour assurer l'avenir de l'entreprise dans le secteur du jeu vidéo. En mettant l'accent sur l'importance de se concentrer sur les compétences clés et de s'adapter à un paysage économique en mutation. Il a également exprimé des excuses au personnel qui aurait pu apprendre ces nouvelles via les réseaux sociaux ou les médias. Avant la communication officielle de SEGA, soulignant la complexité de la situation due aux obligations légales au Japon.

L'engagement de SEGA envers les employés affectés par ces licenciements a été souligné. Promettant un soutien comprenant des indemnités de départ, un accompagnement professionnel et l'accès à des conseils. Ces mesures s'inscrivent dans le respect des processus régionaux en matière de réduction d'effectifs. Avec une promesse de transparence et de communication individuelle avec les personnes concernées. Cette série de licenciements chez SEGA Europe, ainsi que d'autres perturbations récentes dans l'industrie du jeu vidéo, illustrent les défis auxquels les développeurs sont confrontés dans un environnement de plus en plus compétitif et changeant.