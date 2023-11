Le monde du jeu vidéo traverse une période difficile, et SEGA est contraint de prendre une décision compliquée. De quoi mettre en danger une très importance licence de l'éditeur ?

Le secteur du jeu vidéo connaît une semaine difficile. Après Ubisoft Montréal, qui a dû licencier de nombreux employés, c'est au tour de SEGA de prendre des mesures. La société japonaise prévoit de réduire ses effectifs chez Creative Assembly, notamment en raison des performances jugées insuffisantes du studio avec le jeu Total War : Pharaoh.

Une décision difficile pour SEGA

Cette décision pourrait également être liée à l'annulation du projet de FPS Hyenas, qui était en développement. Dans une présentation des résultats financiers publiée aujourd'hui par SEGA, la société a mis en évidence une rentabilité "rapidement diminuée". Elle a mentionné des ventes médiocres et une augmentation des coûts. Un des moyens identifiés pour économiser de l'argent a été... de réduire les dépenses fixes, y compris la rationalisation des effectifs, en se concentrant sur Creative Assembly.

La présentation indique clairement que Creative Assembly subira des réductions d'effectifs, ce qui représente en termes plus directs des licenciements. C'est la seule fois que Creative Assembly est mentionnée dans le document, ce qui n'est pas bon signe. Le jeu Total War : Pharaoh n'a apparemment pas généré suffisamment de confiance ni réalisé les performances financières attendues par l'entreprise. Jugé comme l'un des pires jeux de la société, il a reçu une note utilisateur de 6,2 sur Metacritic, ce qui souligne le désamour des fans pour ce titre. Pourtant, le RTS a de nombreux atouts en sa faveur. C'est bien dommage.

La franchise en danger ?

Pour l'instant, l'étendue et le calendrier de ces licenciements ne sont pas clairs, mais il semble peu probable que Creative Assembly produise un autre jeu similaire à Total War : Pharaoh dans un avenir proche. Les fans attendent tous impatiemment un Medieval 3, qui pourrait, s'il sortait, obtenir un succès bien plus retentissant auprès de la communauté.

On ne sait pas vraiment si la franchise est en danger, mais il est très clair qu'il n'est plus vraiment temps de faire des expériences. Creative Assembly doit revenir à ses fondamentaux, à savoir un épisode Total War classique historique de grande envergure. Ou pourquoi pas un retour sur l'univers de Warhammer ? Tout est possible.

Que pensez-vous d'une telle décision ?