SEGA entend faire un retour remarquée et empreint de nostalgie en faisant revenir sur le devant de la scène de nombreuses licences iconiques de son portfolio. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage ou encore Crazy Taxi vont au fil du temps avoir droit à des reboots/remakes probablement très surveillés par les fans de la première heure, et qui pourrait faire plaisir à la nouvelle génération. C'est justement ce dernier qui fait à nouveau l'objet d'un leak.

Encore un leak pour le grand retour de Crazy Taxi par SEGA

Si l'on en croit les dernières rumeurs relatives au retour de ces licences légendaires de SEGA, le premier à connaître un profond lifting serait Jet Set Radio, suivi d'un jeu-service free-to-play inspiré de la licence. Ensuite, le champ libre serait laissé à Crazy Taxi, avec un reboot/remake, et encore un jeu free-to-play. C'est justement ce fameux reboot qui montre ce qu'il a sous le capot via un extrait de gameplay leaké.

Le leak en question nous provient de Ryan from the Bronx. Celui-ci aurait récupéré un enregistrement relativement précoce du reboot commandé par SEGA. La vidéo que vous pouvez consulter ci-dessous daterait toutefois de 2022. Les choses ont peut-être bien changé entre-temps. Si l'on retrouve bien le côté déjanté qui a rendu la licence Crazy Taxi si légendaire, certains utilisateurs ayant réagi au leak estiment que la conduite se montre ici trop « rigide » par rapport aux jeux originaux.

Il convient donc de prendre ce leak avec de prudentes pincettes. D'autant que SEGA n'a pas encore partagé de date de sortie officielle pour son reboot de Crazy Taxi. D'après de précédents leaks, l'éditeur prévoirait de sortir ce Crazy Taxi nouvelle génération sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2... courant 2027. L'attente pour le taxi risque d'être longue, si cela venait à se confirmer. Quoi qu'il en soit, nous avons une idée officielle de ce qui nous attend sur ce retour très surveillé. SEGA avait en effet déjà établi le plan de route pour ce dernier : il serait question d'un jeu en monde ouvert axé sur le multijoueur. Le fun et la liberté caractéristiques de la licence devraient en tout cas bien être au rendez-vous, ainsi que son côté loufoque, comme en témoigne le leak d'une version précoce du reboot ci-dessous.

Source : Ryan from the Bronx sur X.com