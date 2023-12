Avez-vous pris le temps de regarder la cérémonie des Game Awards 2023 ? Baldur's Gate 3 a été sacré Jeu de l'Année, et il a également raflé d'autres belles récompenses. Mais on n'est pas là pour vous faire un historique des vainqueurs. Cet événement est aussi l'occasion pour les studios de faire de grosses annonces. Ce fut le cas de SEGA qui a pris de court tout le monde en faisant revenir d'entre les morts des licences qu'on pensait disparues à jamais. L'heure est aux réjouissances.

SEGA fait revenir Jet Set Radio, Shinobi, et bien d'autres

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Game Awards 2023 nous ont gâtés. Overdose, l'un des projets de Kojima, s'est dévoilé au grand jour, un nouveau Monster Hunter a été annoncé, FF7 Rebirth a encore diffusé une bande-annonce renversante, bref, c'était une soirée bien remplie. Quant à SEGA, on ne savait pas trop ce qu'il allait nous réserver. Dernièrement, il a surtout fait parler de lui pour l'annulation de plusieurs projets, et des images qui avaient fuité pour un potentiel retour de Jet Set Radio. Néanmoins, contre toute attente, l'éditeur a fait des révélations inattendues.

En effet, il va faire renaître cinq franchises qu'on peut seulement qualifier de légendaires. Au menu, Crazy Taxi, Streets of Rage, Shinobi, Golden Axe et... Jet Set Radio. Ce n'est pas une blague, toutes ces licences vont bel et bien revenir sur le devant de la scène, à une date indéterminée. On a même pu voir quelques images via un beau trailer, mais prenez ça avec des pincettes. La firme explique qu'elles sont prématurées, et donc susceptibles de changer. En tout cas, c'est une belle initiative, et selon Shuji Utsumi, codirecteur des opérations de Sega Corporation et PDG de Sega of America, on n'est pas au bout de nos surprises.

Nous replongeons dans notre héritage pour réinterpréter plusieurs licences et ouvrir leurs univers à de nouveaux publics dans le monde entier. L'annonce d'aujourd'hui n'est que le début d’une grande initiative basée sur nos licences. Nous espérons que les fans de tous les âges attendront avec impatience la sortie de ces jeux, mais aussi l'arrivée d'autres projets dans les années à venir.

Des franchises légendaires de retour

Pour les fans, c'était probablement l'une des plus grandes annonces de la soirée. Le retour de Jet Set Radio était particulièrement attendu par la communauté, et enfin, on va l'avoir. Pour d'autres licences SEGA, on remarque qu'il y a déjà des petits changements. En effet, Streets of Rage et Golden Axe ont l'air d'avoir adopté la 3D en lieu et place de leur gameplay en 2D vue de profil. On aurait aimé en voir plus, mais pour le moment, il va falloir se contenter de ça, ce qui est déjà pas mal.

Pour ceux du fond, nous allons procéder à un tour d'horizon de ces franchises. Streets of Rage, c'est du beat 'em up où on prend part à des combats de rue endiablés. De son côté, Shinobi est une promesse d'action déchaînée où il faut manier des shurikens, le ninjutsu, et d'autres techniques pour arriver au bout des niveaux. Quant à Jet Set Radio, il invite le joueur à explorer les rues de Tokyo avec ses rollers et ses bombes de peinture. Un monde haut en couleur vous attend, et il faudra laisser parler vos graffitis. Si vous êtes plutôt branché univers fantastique, alors penchez-vous sur Golden Axe, la série de hack and slash. Enfin, on retrouve Crazy Taxi, des jeux de course et d'aventure complètement déjantés.