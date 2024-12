De manière générale, la cérémonie des Game Awards 2024 fut le théâtre du grand retour de nombreuses licences iconiques de jeux venus du Pays du Soleil Levant. On peut notamment citer sur ce terrain Ninja Gaiden, Onimusha ou encore Okami. Tel était également le cas du côté de SEGA, avec d'une part l'annonce du retour d'une licence phare, et de l'autre une nouvelle licence à l'intrigant potentiel.

Un retour en force de SEGA aux Game Awards 2024 ?

Commençons naturellement par une annonce qui devrait plaire aux fans de la première heure de SEGA, puisque l'on parle d'un grand retour d'une licence emblématique du géant japonais, qui a fait ses débuts il y a maintenant plus de vingt ans : Virtua Fighter. La série de jeu de combat va donc revenir courant 2025 pour tâcher de frapper un grand coup face à des ténors actuels du genre comme Street Fighter 6 ou Tekken 8. Ce nouvel épisode est développé par Ryu Ga Gotoku (Yakuza). Outre une cinématique, on aperçoit également un peu de gameplay, qui se montre cela dit encore assez embryonnaire. Il faudra donc attendre une future présentation pour s'en faire une meilleure idée.

Une nouvelle licence qui va castagner

Également développé par Ryu Ga Gotoku avec SEGA à l'édition arrive un autre jeu, cette fois a priori tout nouveau. Pour l'heure, celui-ci est seulement connu sous le nom de code « Project Century ». Dans la vidéo de présentation ci-dessous, il est question d'évoluer librement dans une ville japonaise au début du 20ème siècle, et plus précisément en 1915. Sa particularité, c'est que visiblement tout le monde veut nous refaire le portait à coups de poing. Notre personnage ne manquera cependant pas de techniques et outils pour se défendre, dans une proposition qui s'annonce assez jouissive, avec une patte artistique plutôt singulière. Ce nouveau jeu édité par SEGA ne dispose cependant pas encore de date de sortie, et pourrait donc grandement évoluer d'ici une nouvelle présentation officielle.

Sources : SEGA sur YouTube ; The Game Awards sur YouTube