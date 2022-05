La saison des annonces va commencer sur les chapeaux de roues. Alors que Sony prévoit un nouveau State of Play ce jeudi 2 juin, SEGA prépare également une surprise pour ses fans en amont du Summer Game Fest 2022.

Une nouvelle mini-console de SEGA ?

L’éditeur japonais a en effet donné rendez-vous le vendredi 3 juin à 13h (heure française) pour une nouvelle annonce encore tenue secrète. Évidemment, l’ancien constructeur y va de son teasing, la décrivant comme « un nouveau projet », et on a peut-être déjà quelques indices quant à sa nature. Déjà parce que le tweet s’accompagne d’un gâteau prenant la forme d’une manette Mega Drive, mais le nom des intervenants donne aussi quelques pistes.

Seront présents pour ce livestream Misuzu Araki, et surtout Hiroyuki Miyazaki et Yôsuke Okunari, ayant tous deux œuvrés sur la Mega Drive Mini. Il se pourrait donc que SEGA annonce une nouvelle mini-console. Cependant les deux artisans s’occupent plus globalement des projets retrogaming de l’entreprise. C’est par exemple à eux que l’on doit la collection SEGA Ages. Rendez-vous vendredi pour savoir si l’éditeur prépare la miniaturisation d’une autre console ou si ce sera encore une compilation, voire complètement autre chose.