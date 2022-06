Season : A Letter to the Future sort de son mutisme pour dévoiler plus amplement son gameplay. Une annonce qui s’accompagne de deux autres bonnes nouvelles : une fenêtre de sortie.

Très remarqué lors de son annonce aux Game Awards, le jeu indépendant Season : A Letter to the Future est tombé aux oubliettes. Le titre s’est vu entaché par les soucis internes et les affaires de harcèlement du studio qui l’ont poussé à entrer dans un long silence en attendant sa réhabilitation par un audit externe. Cependant l’exclusivité console PS5 et PS4 a diffusé une nouvelle vidéo de gameplay lors du State of Play de juin 2022.

Du gameplay poétique pour Season

Season avait séduit pour sa poésie et sa mélancolie sous fond de road trip, mais des détails sur ses mécaniques de jeu se faisaient encore attendre. Scavengers Studio a profité des festivités d’hier soir pour nous en apprendre davantage sur la quête d’Estelle, l’héroïne du jeu. La jeune femme est la première habitante de son village à s’aventurer à l’extérieur pour immortaliser le changement de saison, puisque dans cet univers, une saison est une période d’histoire, une ère. Celle actuelle touche à sa fin.

A vélo, elle traversera diverses régions pour observer cette vie qui est sur le point de basculer mystérieusement. Le gameplay s’articule donc autour de l’exploration, de la rencontre avec des autochtones et des outils qui permettent de prendre des photos, d’enregistrer des sons ou des dialogues. Autant de mécaniques qui permettront au joueur de capturer les différentes strates de ce monde et d’appréhender sa culture et son histoire. Le DualSense et son retour haptique permettra de ressentir le sol sur vos roues et de ressentir la résistance dans les pédales grâce aux gachettes. Season : A Letter to the Future sera disponible cet automne sur PC, PS5 et PS4.