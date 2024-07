Sorti il y a presque un an, la pépite indé Sea of Stars avait conquis les joueurs. Mais l'aventure n'est pas terminée pour Zale et Valere, et Sabotage Studios nous en dit plus.

Alors que Sea of Stars proposait une belle fin à l'aventure de Zale et Valere, les Enfants du Solstice, Sabotage Studio n'en avait pas encore terminé avec sa brillante vision du J-RPG. Un mode inédit avait notamment été annoncé en mars dernier, et une autre belle surprise poursuit son petit bonhomme de développement.

Sea of Stars entend encore nous mettre des étoiles dans les yeux

Sorti le 29 août 2023, Sea of Stars a en soi créé une très belle surprise dans le petit monde des jeux indépendants. Après The Messenger, un jeu de plateforme en 2D rétro d'excellente facture, Sabotage Studio s'est donné le défi d'offrir sa propre vision du J-RPG, avec d'illustres inspirations telles que Mario RPG. Financé via Kickstarter, le titre avait déjà rassemblé de nombreux adeptes avant sa sortie, et l'essai a été brillamment transformé. Mais le talentueux studio indépendant n'en avait visiblement pas terminé avec sa dernière pépite. Un mode coop jusqu'à trois et un DLC sont en effet encore dans les cartons, et ils ont enfin redonné de leurs nouvelles.

Sur le compte X.com officiel de Sea of Stars, Sabotage Studio a en effet répondu à des fans impatients de retourner dans ce monde aussi coloré qu'enchanteur. Nous apprenons ainsi que, malgré un long silence radio, le développement de ces nouveautés progresse bien. Le studio promet d'ailleurs d'en dire davantage plus tard dans l'année. Alors que le titre indépendant soufflera sa première bougie le 29 août à venir, une potentielle date en ce sens serait déjà toute trouvée. À moins que les développeurs attendent le prochain solstice, qui n'aura toutefois lieu qu'en décembre. Soit plus ou moins proche de l'anniversaire de son édition physique, sortie en début de cette année. Les réponses à ces interrogations se trouvent donc pour l'heure uniquement dans les étoiles.