Le RPG Sea of Stars a clairement fait partie des incontournables de l'année 2023, et il a maintenant une grande annonce à nous faire. Les collectionneurs vont pouvoir sortir le champagne.

2023 fut une belle année riche en grosses sorties. Quand on dit ça, on pense forcément à Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 ou encore le remake de Resident Evil 4. Mais ce serait oublier de belles productions indépendantes comme Cocoon, Chants of Sennaar ou Sea of Stars, notre star du jour qui a même remporté le titre de « Meilleur Jeu Indépendant » aux Game Awards 2023. Ce RPG a fasciné de nombreux joueurs, en particulier ceux qui sont nostalgiques des années 90. Et il a récemment fait une grande annonce, qui devrait satisfaire les amateurs de jeux en boîte.

Sea of Stars dévoile son édition physique

Eh oui, Sea of Stars va officiellement s'offrir une édition physique. C'est iam8bit et Just For Games qui l'ont mise sur pied, en collaboration avec le studio derrière le jeu. Au vu de son succès, ce n'est pas spécialement surprenant. Surtout quand on sait que c'était demandé par une bonne partie de la communauté. Le vœu des fans a donc été exaucé, et on a même droit à une bande-annonce pour fêter ça. Par contre, il va falloir faire preuve de patience, puisque ça n'arrive que dans quelques mois. Néanmoins, en attendant, on a déjà des informations sur le contenu de cette version.

Au menu, cette édition physique de Sea of Stars propose une affiche double face illustrée par le concept artist Bryce Kho, mais pas que. Les précommandes sont ouvertes, et si vous passez à la caisse maintenant, vous pourrez recevoir un téléchargement numérique de la bande originale du jeu. Une offre plutôt alléchante, en sachant que ce sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 10 mai 2024, mais attention, il va y avoir un choix à faire. Vous pouvez opter pour la version Retail ou la iam8bit Exclusive Edition.