Avec The Messenger, édité par Devolver Digital, les québécois de Sabotage Studio se sont eux-mêmes offerts la plus belle carte de visite possible. Alors lorsque l'équipe a lancé un Kickstarter pour produire Sea of Stars, il ne leur a pas fallu très longtemps avant de voir fleurir les soutiens du monde entier. Et à l'inverse de certaines histoires de la plateforme de crowfunding, celle-ci s'est bien terminée. Sabotage Studio a obtenu plus d'1,6 millions de dollars canadiens et ne s'est pas volatilisé avec l'argent. Au lieu de ça, ils ont accouché de leur bébé qui cartonne depuis sa sortie. Une vraie pépite.

Un mode inédit et étonnant pour Sea of Stars

Sea of Stars est un J-RPG à l'ancienne, avec une magnifique direction artistique en pixel art, qui revendique sa filiation avec des gloires d'antan comme Chrono Trigger. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une simple influence. Pour ramener les joueurs en arrière, les développeurs ont embauché Yasunori Mitsuda, compositeur des bandes originales de Chrono Trigger et Xenogears. L'un des gros points forts d'un jeu qui peut se targuer d'une moyenne de 87/100 pour les tests professionnels sur Metacritic, et de 89% d'avis positifs via Steam pour 7 013 évaluations. Un succès confirmé par le nombre de joueurs qui a dépassé les 5 millions. L'ajout dans le Xbox Game Pass et le PS Plus ayant contribué à agrandir la communauté Sea of Stars.

Plus d'un an après sa sortie, Sea of Stars aura enfin le droit à une édition physique le 10 mai 2024 grâce à l'expertise de iam8bit et de Just For Games dans le domaine. Une très belle annonce à n'en pas douter, mais Sabotage Studio a une seconde surprise. Dans les mois suivants, les développeurs vont intégrer un mode co-op « Single Player+ » à trois joueurs.

Comment fonctionne cette sorcellerie ? « Ce mode permet à trois joueurs de voyager ensemble dans Sea of Stars. Fidèle aux racines tour par tour du jeu, chaque joueur s'engager en explorant ou en combattant avec une nouvelle mécanique de « coups chronométrés en co-op », en vivant la grande aventure Sea of Stars. Ce nouveau mode est en cours de développement, et de plus amples informations seront partagées prochainement » (via la description YouTube du teaser vidéo). Bientôt, vous ne serez donc plus seul ! Le jeu est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en numérique, puis le 10 mai prochain en version boîte.