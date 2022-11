Comme vous pouvez le voir au sein de notre TEST, Saints Row a eu pas mal de soucis lors de sa sortie. Globalement, de nombreux bugs viennent entraver le gameplay et à terme le fun qui doit en découler. Conscient du problème, on sait qu'une grosse mise à jour était en préparation. Elle est visiblement encore plus monstrueuse que prévu d'après les développeurs.

Etant donné que l'annonce est assez conséquente, voici une traduction des divers changements que l'on peut attendre sur Saints Row :

ATTENTION SAINTS ?

Notre énorme mise à jour de novembre pour Saints Row a été soumise et elle comprend plus de 200 corrections, améliorations et nouvelles fonctionnalités. C'est une bête !

Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsqu'elle sera lancée plus tard ce mois-ci, a? :



CORRECTIONS CO-OP : Des efforts et des tests importants ont été réalisés pour s'assurer que la coopération fonctionne comme prévu, y compris la connectivité, les problèmes de mini-cartes et l'attribution correcte des joueurs. S'amuser avec un ami à Santo Ileso devrait être une expérience beaucoup plus facile à l'avenir !

CHALLENGES & COLLECTIBLES : Un autre sujet brûlant. Ceux-ci devraient se suivre correctement après la mise à jour, et vous seront attribués rétroactivement si vous avez rempli les conditions requises, alors assurez-vous de mettre à jour votre jeu lorsque le patch sera sorti pour obtenir ce fameux 100% !

MONDE de Saints Row : Vous devriez voir plus de piétons et de policiers, les objets à collectionner devraient être plus faciles à trouver et vous pourrez échapper plus facilement aux niveaux de notoriété.

QUALITÉ DE VIE ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS : Nous avons également examiné vos commentaires et mis en œuvre la première d'une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités prévues :

⚜️Rendre les rencontres de combat plus équilibrées, plus amusantes et plus gratifiantes en termes de progression.

⚜️Offrir des tas de nouvelles façons de gérer vos véhicules, notamment plus d'espace de stockage et 7 nouveaux garages à travers Santo Ileso.

⚜️Nouveaux niveaux de district et plus de Saints errant dans vos districts complétés.

⚜️Retour de la prise en charge des gâchettes haptiques DualSense de la PS5.