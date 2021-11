Les éditeurs qui se risquent encore à annoncer une date de sortie pour l'un ou l'autre de leurs jeux savent qu'ils risquent désormais de rejoindre la longue liste des reports qui font régulièrement l'actualité de l'industrie, et ce depuis plus d'un an. Officialisé à l'occasion de la Gamescom 2021, le reboot de la série Saints Row espérait conquérir le cœur des joueurs lassés par l'increvable Grand Theft Auto V dès le 25 février 2022. Vous l'aviez vu venir : il n'en sera malheureusement rien.

Hot town, summer in the city

Ce matin, le directeur de la création Jim Boone a en effet pris sa plume pour annoncer le report de Saints Row à l'été prochain :

Saints Row ne sortira pas le 25 février 2022 comme initialement annoncé, mais le 23 août 2022.



Notre priorité est de créer le meilleur jeu Saints Row à ce jour et, si nous en étions restés à la date d'origine, il ne serait pas à la hauteur des attentes que nous nous sommes fixées et que vous méritez. L'équipe a besoin de plus de temps pour honorer notre vision : nous sommes en train de peaufiner le jeu, et il n'y aura que peu de changements dans la version finale de Saints Row. En toute honnêteté, nous avons sous-estimé l'impact que le COVID aurait sur notre emploi du temps, même si tout le monde s'est très rapidement adapté au travail à domicile tout en restant incroyablement productifs. Cependant, en raison de la taille et de l'ampleur du nouveau Saints Row, il est devenu évident que nos équipes ont besoin de plus de temps pour peaufiner leur travail. Rassurez-vous, il n'y aura aucun changement en ce qui concerne l'histoire ou les personnages, ou tout ce que nous avons imaginé avec amour au cours des dernières années, et déjà partagé avec vous. Au cours de ces deux dernières années, tous les pans de l'industrie du divertissement ont été affectés et/ou impactés d'une manière ou d'une autre. En tant que joueurs, nous savons ce qu'implique le report d'un jeu que vous attendiez avec impatience : c'est frustrant et l'on se sent déçu. Mais nous savons aussi que lorsque vous aurez enfin Saints Row entre vos mains, l'attente en aura valu la peine. Notre priorité absolue est de bien faire les choses. Restez étranges,

Jim

Vous voici donc fixés : pour retrouver la bande déjà décriée des nouveaux personnages signés Volition, il faudra attendre les beaux jours. Le reboot de Saints Row est désormais attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S pour le 23 août 2022.