Le lancement de Saints Row fut pour le moins assez chaotique. À ce sujet vous pouvez d'ailleurs lire notre test qui vous en explique les raisons. Globalement, de nombreux bugs viennent entraver le gameplay et donc inévitablement le fun. Conscient du soucis, une énorme mise à jour est prévue pour novembre.

Une grosse mise à jour salvatrice pour Saints Row

En effet, d'après un nouveau billet de blog l'unique priorité du studio Volition est de régler les soucis de Saints Row :

La priorité en matière de développement est de fournir des améliorations plutôt que de nouvelles fonctionnalités

Et c'est en effectivement ce qui est visé avec la fameuse mise à jour de novembre puisque Volition a déclaré que celle-ci comprendra plus de 200 corrections de bugs et mises à niveau de stabilité. Cela concerne notamment aussi la coopération qui semble être un gros soucis actuel pour la communauté :

Nous sommes particulièrement conscients des problèmes que certains joueurs ont rencontrés sur Saints Row avec la coopération et nous sommes désolés que ces correctifs aient pris plus de temps que prévu pendant que nous les appliquons et les testons à fond. Séparément, nous savons que le jeu n'explique pas toujours clairement comment et quand la coopération est possible, nous y travaillons donc également .

Le studio de Saints Row a affirmé que la mise à jour comprendra également un certain nombre d'améliorations sur le gameplay, comme notamment une réduction de la répétition de certaines activités, des défis plus gratifiants, une gestion améliorée des véhicules et une refonte des fonctionnalités du système haptique.

C'est toujours un peu triste pour tout le monde un lancement chaotique, car on se doute que les développeurs essayent de faire au mieux pour plaire aux joueurs sans succès. Pour autant Saints Row semble avoir aussi de belles qualités comme son coté très fun et amusant. Espérons donc que la mise à jour de novembre (sans date précise pour le moment) puisse avoir un effet positif pour le jeu.