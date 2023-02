Le reboot de Saints Row n'a pas rencontré le succès escompté, sur le plan critique et commercial, et pourrait avoir précipité l'avenir de ce GTA-like débridé.

Sans GTA 6 à l'horizon, le nouveau Saints Row avait une autoroute pour lui mais il a plutôt fait une sortie de route. Une incartade aux conséquences peut-être irréversibles.

Saints Row a-t-il perdu la confiance d'Embracer ?

Le comeback de Saints Row ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors que Lars Wingefors, PDG d'Embracer Group, était optimiste avant la sortie du jeu, il a vite déchanté au lancement. Entre des ventes et des critiques peu flatteuses, au niveau de la presse et des joueurs, ce nouveau titre n'a pas su trouver son public. La faute à une ribambelle de bugs et d'autres défauts majeurs qui font que cet épisode n'a pas été à la hauteur des espérances.

D'après les déclarations d'Embracer, le retour sur investissement serait « inférieur à la moyenne », et visiblement, ça pourrait sceller le futur de la franchise. La société précise que chaque projet « doit gagner le droit d'exister », et vu le flop commercial de Saints Row, ce n'est pas gagné...