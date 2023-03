Vous avez probablement déjà entendu parler de Rust, véritable star des jeux de survie sur Steam. Eh bien on a appris il y a quelques jours que son développeur, le studio Facepunch, a décidé d'annuler sa participation à un grand évènement public en raison d'une menace reçue il y a peu.

Quel jeune adolescent passionné de gaming n'a jamais rêvé de devenir développeur de jeux vidéo ? Seulement, la réalité du métier est souvent bien moins idyllique qu'on ne l'imagine. Travailler au développement d'un jeu signifie souvent passer des années sur un projet qui ne passera peut-être qu'inaperçu. Heureusement pour les petits gars de Facepunch Studios, on ne peut pas franchement dire que ce soit le cas pour Rust, un jeu de survie qui rencontre un énorme succès sur Steam depuis son accès anticipé fin 2013, puis sa sortie officielle en 2018. En revanche, ces développeurs ont d'autres soucis à gérer, puisqu'ils ont fait l'objet d'une menace IRL.

La sécurité des développeurs de ce carton Steam en danger ?

Comme toutes les communautés très impliquées dans un jeu populaire, celle de Rust peut s'avérer particulièrement agressive. C'est notamment le cas à l'égard des développeurs, quand les joueurs ne sont pas satisfaits. Mais on espère tout de même que ce ne sont pas certains d'entre eux qui sont à l'origine de la menace que les membres de Facepunch Studio ont reçu. S'il n'est pas dit noir sur blanc qu'il s'agit d'une menace de mort, il est fort probable que ce soit le cas. Les développeurs se pensent en danger, au point qu'ils ont décidé d'annuler leur participation à un grand évènement du jeu vidéo en Californie.

Ce n'est pas une déclaration que nous sommes heureux de faire. En raison d'une menace IRL et que nous devons prendre très au sérieux, nous allons devoir annuler notre rencontre au GDC de San Francisco la semaine prochaine.

Des développeurs, mais avant tout des êtres humains

Malheureusement pour les plus curieux, le tweet du studio ne donne pas plus de détails. On ne sait donc pas si les coupables sont connus, ni les raisons de cette menace. On ne sait pas non plus si une plainte a été déposée. Quoi qu'il en soit, les développeurs seront absents de la Game Developers Conference. Il s'agit d'un événement qui se tiendra à San Francisco du 20 au 24 mars 2023. Dans un second tweet, le studio a tenu à rappeler que la sécurité de ses développeurs, des êtres humains, était primordiale.