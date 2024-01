Un logo, ça peut faire toute la différence, et dans le monde du jeu vidéo comme ailleurs, on sait à quel point un simple dessin ou une police de caractères peut avoir une importance capitale. Un logo représente une marque, une idée, parfois même un concept entier. Take-Two, à qui appartient Rockstar, en est bien conscient, et l'éditeur derrière le futur GTA 6 semble engager des poursuites judiciaires contre un studio de développement qu'il accuse de copier un logo lui appartenant. Voici les explications.

Take Two : le logo de Rockstar au cœur du problème

Ainsi donc, comme le reporte le site respawnfirst, Remedy Entertainment fait face à Take Two Interactive à propos d'un design de logo litigieux. Take Two soutient que le logo de Remedy ressemble de manière préoccupante au R iconique de Rockstar Games. Rien que ça. Si l'on pourrait penser que l'affaire surgit tout juste après le très gros succès d'Alan Wake 2, précisons tout de même que ce problème juridique remonte vraisemblablement à mai 2023, soit de nombreux mois avant la sortie du jeu d'horreur du studio finlandais.

Selon des données du Royaume-Uni, en septembre 2023, la marque est toujours contestée. Les motifs d'opposition sont basés sur l'article 8(1)(b) du Règlement sur la Marque de l'Union Européenne (EUTMR), invoquant une probabilité de confusion dans l'esprit du public.

En fait, ce logo qui pose problème est le même que celui révélé par Remedy Entertainment au monde en avril 2023. À l'époque, Remedy Entertainment a présenté le logo en déclarant : « La balle dans la lettre R de l'ancien logo représentait l'ère de Max Payne, mais le Remedy d'aujourd'hui est bien plus qu'un seul jeu ; nous avons un portefeuille entier de jeux, nouveaux et anciens. » Ironie du sort (ou pas), Rockstar et Max Payne sont intimement liés, car bien que les droits appartiennent à Remedy, le studio derrière GTA a développé le troisième épisode.

La très grande importance d'un logo

Pour Take Two, cette situation n'est pas nouvelle. Ils ont déjà démontré leur rigueur en matière de protection de la propriété intellectuelle. Par exemple, l'année dernière, ils ont mené une lutte juridique contre Hazelight Studios au sujet du nom de leur jeu célèbre, It Takes Two.

Pour sortir un peu du milieu du jeu vidéo, mais dans le même esprit, on se souvient par exemple de l'affaire Lacoste contre Crocodile International, une entreprise basée à Singapour. Les deux entreprises utilisent un logo de crocodile, et Lacoste a intenté plusieurs actions en justice pour protéger sa marque. Autre cas d'école, en 2009, Apple a contesté un nouveau logo utilisé par la chaîne de supermarchés australienne Woolworths, arguant que le logo, qui ressemblait à une pelure de pomme stylisée, était trop similaire à son propre logo.