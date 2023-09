C'est une nouvelle assez insolite que l'on peut apprendre aujourd'hui, et non des moindres. En effet, le studio Rockstar Games, mondialement connu pour la série GTA, a récemment été pris la main dans le sac, vendant des versions piratées de ses propres jeux sur la plateforme Steam. Cette affaire rocambolesque attire d'autant plus l'attention qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Examinons cette révélation aussi fascinante que lunaire.

Rockstar récidive, un nouveau scandale

Dans le passé, des jeux comme Manhunt et Max Payne 2 avaient déjà été mis en vente dans des versions piratées. Alors qu'on pensait cette malencontreuse aventure révolue, Rockstar a récidivé avec Midnight Club 2. Pour rappel, Midnight Club 2 est un jeu vidéo de course développé par Rockstar San Diego et lancé en 2003 sur PlayStation 2, avant d'être porté sur Xbox et PC plus tard dans l'année. Le jeu, qui permet aux joueurs de participer à des courses illégales dans des reproductions des villes de Los Angeles, Paris et Tokyo, avait rencontré un succès notable à l'époque, incitant sans doute le studio à le proposer à nouveau sur Steam des années plus tard.

Cependant, sur Steam, il est difficile de garder des secrets, en particulier face à des data mineurs aguerris. Selon les révélations du moddeur Silent sur Twitter, une version de Midnight Club 2, piratée dès 2003 par le groupe Razor 1911, était disponible sur Steam jusqu'en 2021. Pire encore, cette version modifiée illégalement conservait la signature du groupe de pirates, un détail révélé grâce à un éditeur hexadécimal utilisé par le moddeur.

Le tweet en question du moddeur Silent.

On peut constater, noir sur blanc dans le tweet ci-dessus, la mention de la signature du groupe de pirates. Un comble et une erreur grossière pour Rockstar Games.

Quelle explication ?

Comment en est-on arrivé là ? L'explication la plus plausible est que Rockstar n'a pas voulu prendre la peine de supprimer le vieux DRM (Digital Rights Management) du jeu. L'entreprise a préféré emprunter une voie plus facile, téléchargeant et vendant la version piratée sur Steam. Comme mentionné précédemment, cette version était apparemment en vente sur Steam jusqu'en 2021, date à laquelle elle a été retirée.

Malgré l'arrêt de cette vente, la découverte a provoqué un certain ressentiment chez de nombreux joueurs, soulignant une certaine hypocrisie de la part de Rockstar Games. La société et son éditeur, Take-Two, ont en effet une politique très stricte en matière de piratage et de modding de leurs jeux, allant jusqu'à supprimer des mods populaires et à restreindre les activités de la communauté de moddeurs.

Ce qui frustre davantage les joueurs, c'est que Midnight Club 2 aurait été rempli de problèmes sur Steam, notamment lors du lancement du client. Le DRM natif de Steam et l'incapacité de Rockstar Games à détecter les conflits potentiels étaient visiblement les coupables. Le jeu cracké semble, quant à lui, fonctionner correctement de manière indépendante. .Bref, un nouveau scandale en attendant GTA 6.