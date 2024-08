Alors que tous les faisceaux sont tournés vers GTA 6 depuis plusieurs mois, Rockstar Games parvient à nous surprendre avec d'autres de ses jeux cultes. Tout dernièrement, l'arrivée tant attendue de Red Dead Redemption premier du nom sur PC a notamment leaké, une vraie bonne nouvelle pour des millions de joueurs. Mais, cette nuit, c'est un autre jeu inoubliable de la firme étoilée qui a réveillé la toile. Préparez-vous !

Un jeu-phare de rockstar s'apprête à faire sa rentrée

Une fois n'est pas coutume, un organisme de classification des jeux vidéo fait fuiter une nouvelle sortie. Et, en l'occurrence, il s'agirait plutôt ici d'une ressortie. De fait, le Taiwan Digital Game Rating Committee vient de lister un jeu très apprécié de Rockstar sur de nouveaux supports.

Il s'agit de Bully - Scholarship Edition, connu aussi outre-Manche sous le titre Canis Canem Edit. Sorti à l'origine en 2006 sur PS2, le titre était reparu en 2008 sur PC, Xbox 360 et Nintendo Wii. Nous invitant dans le quotidien de Jimmy Hopkins, le jeu plongeait dans une école où les bandes rivales se font la bagarre à coups de bêtises en tout genre.

Très bien reçu par le public, beaucoup espèrent un deuxième volet. Malgré les rumeurs, on n'y est pas encore... À défaut, certains aimeraient au moins qu'un remake ou un remaster voit le jour. Cette nouvelle classification pourrait donc redonner confiance à certains, mais ce n'est pas tout à fait ce à quoi ils s'attendent.

Capture d'écran du 19 août 2024. © Gameblog

Le retour de Bully... à l'ancienne

L'organisme taïwanais a donc listé Bully sur les dernières consoles de Sony (PS4 et PS5) et de Microsoft (Xbox One et Series). Mais, ne sautons pas de joie tout de suite. Cette arrivée du titre de Rockstar sur de nouveaux supports n'est pas forcément synonyme d'une refonte du jeu. Il est même quasiment certain que ce n'est pas le cas.

De fait, le Taiwan Digital Game Rating Committee avait déjà, auparavant, fait fuiter des jeux tout un tas de jeu, comme Metal Gear Solid par exemple. Mais, c'est aussi arrivé que cela concerne des titres arrivant sur dans des services d'abonnement, tels que le PlayStation Plus.

Tout porte à croire que ce serait de nouveau le cas ici. Comme annoncé par le passé, plutôt qu'un remake ou qu'un remaster, Bully devrait arriver dès le 19 août 2024 dans le GTA+. Ce service propre à Rockstar permet aux abonnés de bénéficier davantages in-game, mais aussi d'accéder à des jeux à la demande. Une bonne nouvelle pour les abonnés donc, même si certains continuent d'espérer une vraie refonte graphique et technique du jeu.