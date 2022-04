2K Games sur un Rocket League-like pour faire de l'ombre au titre à succès de Psyonix ? Son nom serait Gravity Goal et il puiserait son inspiration du côté de la franchise Disney Tron.

Selon le journaliste Tom Henderson, 2K Games travaille actuellement sur un nouveau jeu : Gravity Goal. Un titre qui aurait pour ambition de rivaliser avec Rocket League.

Gravity Goal : un concurrent à Rocket League par 2K Games

Enfin un rival à Rocket League ? C'est la rumeur initiée par Tom Henderson via un article pour Exputer. Gravity Goal serait réellement dans la veine du jeu de petites voitures qui shootent dans un ballon, mais les bolides miniatures seraient échangées contre des motos façon Tron.

Lors de parties à 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3, les joueurs piloteraient donc ces motos afin de marquer des buts avec une balle. Exactement comme son modèle. Comment faire la différence alors ? Gravity Goal ferait intervenir des disques bien lumineux, semblables à des palets de hockey, à lancer sur les adversaires pour les arrêter ou les ralentir. Suivant le véhicule et la vitesse de ce dernier, les dégâts pourraient être plus ou moins importants. C'est ce que Tom Henderson annonce avoir vu en images.

Certes, il n'y a pas de disques dans Rocket League mais vous pouvez bien rentrer dans vos concurrents. Cela a pour effet de les faire disparaître temporairement. Un laps de temps rapide mais qui peut changer le cours d'une partie.

Une ambiance néon à la Tron

Rocket League et sa saison 2 bien flashy

Tom Henderson insiste sur le fait que l'ambiance Tron ne se limite pas aux motos. Non, c'est bien tout le jeu qui serait conçu, y compris les arènes de combat, avec la franchise en tête. Un design très futuriste et coloré avec des teintes qui ne passent pas inaperçues. Un peu à l'image de la saison 2 de Rocket League ?

Dans les 93 jeux en préparation chez Take-Two, 26 seront des free-to-play et du coup, Gravity Goal a de grandes chances d'être l'un d'eux. Le soft serait attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC et d'après Henderson, il était en phase alpha à la fin 2021. Quant au nom du jeu, Gravity Goal pourrait être le bon car Steam l'avait listé sous cette appelation comme découvert par nos confrères de JVL.