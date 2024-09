Il fallait bien que cela arrive un jour : Roblox va se transformer et pourrait potentiellement vous permettre de gagner gros si vous avez du talent. On vous explique tout

Roblox se prépare à une grande nouveauté pour ses créateurs. D’ici la fin de l’année, les développeurs pourront vendre leurs jeux sur la plateforme en utilisant de l’argent réel, et plus seulement avec le Robux, la monnaie virtuelle de Roblox. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible sur PC, avant d’arriver sur d’autres plateformes plus tard.

Se faire de l'argent sur Roblox

Actuellement, les créateurs de jeux sur Roblox peuvent facturer un accès payant en Robux, la monnaie virtuelle du jeu. Cependant, avec cette nouvelle option, ils pourront fixer un prix en dollars pour leurs créations. Trois tarifs sont proposés : 9,99 $, 29,99 $ et 49,99 $. En fonction du prix choisi, les développeurs toucheront entre 50 % et 70 % des revenus générés.

L'objectif de cette nouveauté est clair : attirer plus de développeurs et offrir à ceux déjà présents des moyens plus flexibles de monétiser leurs jeux. Manuel Bronstein, directeur produit chez Roblox, a expliqué que cette initiative vise à encourager les créateurs à voir plus grand et à développer des expériences plus ambitieuses sur la plateforme.

Bien que cette fonctionnalité soit lancée d'abord sur PC, Roblox prévoit d’étendre cette possibilité à d'autres plateformes, comme les consoles (PS4 et PS5) et les mobiles. Cela signifie que les développeurs auront plus de liberté pour vendre leurs jeux, peu importe le support utilisé par leurs joueurs.

Plus d'opportunités pour les créateurs

Il est important de noter que la plupart des jeux sur Roblox resteront gratuits. Cependant, cette nouvelle approche de la monétisation permettra aux créateurs qui souhaitent proposer des projets plus complexes ou plus travaillés de mieux rentabiliser leurs efforts. Pour le jeu, l’objectif est aussi de s’intégrer plus largement dans l’industrie du jeu vidéo. Notamment en offrant aux développeurs une plus grande flexibilité. Alors, partant pour gagner de l'argent avec vos plus belles créations ?

Source : Roblox