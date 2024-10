Le jeu à succès Roblox traverse actuellement une grosse crise avec de nombreuses accusations contre le studio. Que se passe-t-il exactement ? On vous dit tout.

Deux rapports publiés en octobre 2024 lancent des accusations sérieuses contre Roblox, l'une des plateformes de jeu les plus populaires, surtout auprès des enfants. Le premier, signé Hindenburg Research, accuse la société de tromper les investisseurs, les régulateurs et les annonceurs en gonflant ses statistiques d'utilisateurs. Selon ce rapport, Roblox inclurait des comptes bots et des comptes alternatifs dans ses calculs, faussant ainsi les chiffres de fréquentation.

Roblox dans la tempête

D'après Hindenburg, les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) seraient surévalués de 25 à 42 %. Quant aux heures d'engagement, elles seraient gonflées de plus de 100 %. En interne, Roblox disposerait de statistiques corrigées, mais ces chiffres ne seraient pas rendus publics. Cette manipulation permettrait à la société de donner l’illusion d’une croissance stable, tout en dissimulant une stagnation sur des marchés clés comme les États-Unis et l’Europe.

Mais ce n’est pas tout. Le rapport met aussi en lumière des problèmes graves de sécurité pour les enfants. Selon Hindenburg, Roblox serait un véritable "enfer X-rated" où les enfants sont exposés à des contenus inappropriés, voire dangereux. Parmi les exemples cités, on trouve des jeux glorifiant des criminels sexuels comme Jeffrey Epstein. Il est également mentionné des échanges d'images pornographiques non modérés et des sollicitations sexuelles observées dans certaines zones du jeu.

Un impact important

Ces accusations rappellent un précédent rapport publié par Bloomberg en juillet 2024. Celui-ci révélait plus de 13 000 cas d’exploitation d’enfants sur la plateforme en 2023, avec des incidents très graves, allant jusqu’à des enlèvements. Ce rapport avait déjà suscité de nombreuses inquiétudes quant à la capacité de Roblox à protéger les jeunes utilisateurs.

En réponse à ces nouvelles accusations, Roblox a déclaré que le rapport de Hindenburg était "trompeur". L’entreprise affirme que sa plateforme est "sécurisée" et qu'elle fait tout pour protéger les enfants.

Malgré cette défense, la réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. À la suite de ces révélations, l’action de Roblox a chuté de 4,6 %. Cela montre bien l'inquiétude des investisseurs face à ces accusations, tant sur la transparence des chiffres que sur la sécurité des utilisateurs.

En conclusion, ces rapports posent de sérieux doutes sur l'avenir de Roblox. L'entreprise est pointée du doigt pour des manquements à la sécurité et pour avoir délibérément gonflé ses statistiques. La confiance des investisseurs et des parents pourrait être durablement affectée. La transparence et la protection des enfants doivent devenir des priorités pour l'entreprise si elle souhaite redorer son image.

Source : hindenburgresearch