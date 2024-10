L'affaire Roblox prend de l'ampleur, et cette fois, le studio est dans l'obligation de répondre officiellement aux accusations. La polémique continue de plus belle.

Récemment, Hindenburg Research a publié un rapport très critique sur Roblox, accusant la plateforme de ne pas être transparente avec ses investisseurs et de ne pas offrir un environnement sûr pour les enfants. En réponse, Roblox Corporation a rapidement pris la parole pour réfuter ces allégations et défendre sa position.

Quelles sont les accusations contre Roblox ?

Le rapport de Hindenburg repose principalement sur deux points. D'abord, il affirme que Roblox gonfle ses chiffres d'engagement, en exagérant le nombre de joueurs actifs de 42%. Ensuite, il accuse la plateforme de permettre la diffusion de contenus inappropriés, affirmant que Roblox est un lieu dangereux pour les enfants, exposant ces derniers à des risques tels que la prédation, la pornographie, et des discours violents.

Le studio a réagi rapidement avec un communiqué intitulé "Roblox réfute les affirmations trompeuses du rapport Hindenburg". Dans ce message, l'entreprise rejette fermement les accusations portées contre elle, qualifiant ces affirmations de trompeuses. Elle précise également que Hindenburg, étant une société de vente à découvert, a un intérêt financier à nuire à l'image du jeu, ce qui pourrait expliquer la tonalité du rapport.

Roblox accuse Hindenburg de déformer les faits. Notamment en laissant de côté des aspects financiers positifs qui ne rentrent pas dans leur narratif. En gros, l'entreprise affirme que certaines données essentielles ont été volontairement ignorées dans le rapport pour soutenir les accusations.

Une sécurité au cœur des préoccupations

Concernant la sécurité des utilisateurs, notamment les plus jeunes, le studio rappelle qu’elle a toujours pris cette question très au sérieux. Depuis sa création, la plateforme s'efforce de créer un environnement sûr et civique. Le studio souligne qu’elle a investi massivement dans des systèmes de sécurité proactifs qui surveillent et bloquent les comportements inappropriés.

Cependant, il est important de noter que la réponse de Roblox ne nie pas directement certains incidents graves soulevés dans le rapport. Comme la présence de prédateurs sur la plateforme. Au lieu de cela, l'entreprise préfère mettre en avant les expériences positives vécues par la majorité de ses utilisateurs.

Source : Roblox