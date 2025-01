Un peu niches et pourtant plus populaires que jamais, les simulations ont la côte. À ce jeu-là, Focus Entertainment et Saber Interactive (Expeditions: A MudRunner) savent tirer leur épingle du jeu. Ils ajouteront très prochainement à leur catalogue déjà bien garni un certain RoadCraft, une nouvelle simu alliant engins de chantier et gameplay sandbox où il vous faudra reconstruire des zones sinistrées. Le chantier approchant justement de son terme, les deux partenaires annoncent la date de sortie de leur prochain jeu.

RoadCraft viendra déblayer vos consoles et PC en mai

La prochaine simulation de Saber Interactive sera donc lancée le 20 mai 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Avec Roadcraft, le studio entend porter son expertise technique à un autre niveau en s’attaquant à un terrain inédit : la simulation de construction. Le jeu a à cœur d’offrir une immersion de pointe combinée à des mécaniques de pilotage, de manipulation d’engins de chantier et gestion de ressources les plus réalistes possibles.

Dans la foulée de cette annonce, Focus Entertainment et Saber Interactive ont aussi donné le coup d'envoi des précommandes de Roadcraft qui permettront de recevoir en exclusivité le véhicule Aramatsu Bowhead 30T à la benne de grande capacité qui saura sans aucun doute se montrer utile. Une Rebuild Edition sera également commercialisée à 49,99€. Elle offrira le bonus de précommande ainsi qu’une extension qui proposera deux nouvelles cartes, des missions, des activités et des véhicules utilitaires inédits pour 10€ de plus par rapport à la version standard. Si votre curiosité est piquée, l’éditeur a dévoilé une nouvelle bande-annonce présentant le gameplay du jeu, dont nous vous laissons le soin de découvrir.

Source : Focus Entertainment