Le studio espagnol Tequila Works (RiME, Song of Nunu: A League of Legends Story) n'est malheureusement pas au mieux de sa forme et annonce deux mauvaises nouvelles.

Après un développement chaotique, Tequila Works a pu sortir RiME en 2017 en tant qu'exclusivité PS4. Une exclu qui a depuis sauté puisque le titre a été porté sur Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et si on a pu craindre le pire, à l'arrivée, le jeu a finalement emporté les joueuses et joueurs. Plume lui avait attribué à l'époque un 9/10 « Fantastique » avec le macaron indispensable. « Un jeu simple, sans chichis, séduisant, mystérieux, qui provoque un mini big-bang émotionnel lorsque l'on comprend son sens, dans une fin qui laisse sans voix ». Dans un message, le studio de cette pépite artistique annonce avoir pris des décisions difficiles pour leur avenir.

Une mauvaise passe pour le studio de RiME

Plusieurs années après RiME, le studio indépendant espagnol a étonné en s'appropriant la franchise LoL avec Song of Nunu : A League of Legends Story qui est sorti en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. L'équipe ibérique a aussi tenté l'aventure Stadia avec Gylt, entre autres choses, mais le titre n'a pas su trouver son public. C'est quoi la suite ? Tequila Works va passer par une mauvaise passe comme beaucoup d'autres acteurs de l'industrie vidéoludique. « C'est avec grand regret que nous devons vous faire part de notre décision d'annuler un jeu non annoncé. Cette décision difficile signifie que nous allons restructurer le studio pour nous concentrer sur le développement d'un seul jeu » déclare la société dans un post LinkedIn.

On ne sait rien de ce jeu mystère annulé, si ce n'est qu'il est peu probable que cela concerne RiME. « Ces changements auront un impact sur un petit nombre de postes au sein du studio. Il s'agit d'une période incroyable difficile, et notre objectif est d'apporter notre soutien et conseils aux personnes concernées » précise le message de Tequila Works. En plus de l'annulation d'un jeu non annoncé, le studio de RiME est donc malheureusement contraint de licencier une partie de ses effectifs. Pour l'heure, on n'a pas d'information sur l'unique titre qui sera réalisé par les développeurs, mais il faut probablement s'attendre à une direction artistique soignée.

Source : Tequila Works via LinkedIn.