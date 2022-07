En mai dernier, l'exclu PlayStation 5 Returnal était ajoutée à la base de données de SteamDB. Et aujourd'hui, ça bouge encore. Une annonce prochainement ?

Du nouveau pour le portage PC de Returnal

Pour l'heure, Returnal n'a pas de fiche officielle et il faut donc aller à la pêche aux informations. C'est ce qu'a fait Mocha Joe (via VGC), un utilisateur de ResetEra. Il s'est aperçu que la page Oregon, le nom de code du jeu, a été mise à jour ce qui pourrait faire penser que l'annonce aura lieu cette année. Quand ? On ne sait pas.

Mais plus que la version PC du titre d'Housemarque, qui semble acquise, c'est une autre découverte qui est intéressante. Dans les fichiers, on peut clairement lire « Steam deck controller profile », ce qui voudrait dire que le soft sera compatible dès la sortie avec la console portable Steam Deck. Et ça, c'est une excellente nouvelle car vous pourrez en profiter partout à n'importe quelle heure de la journée.

Après s'être écrasée sur un monde en perpétuel changement, Selene doit explorer les ruines d'une ancienne civilisation pour s'échapper. Abandonnée à elle-même, elle va devoir combattre de toutes ses forces pour survivre. Encore et encore, elle est vaincue, obligée de recommencer son périple à chaque fois qu'elle meurt.

Avec la mise à jour 3.0 et son mode co-op, plus la portabilité, on devrait tenir là une belle mouture si les performances sont au rendez-vous.

Les projets Housemarque

Outre cette version de Returnal, qui ne mobilise pas tout le studio, Housemarque bosse sur une nouvelle IP encore confidentielle. Et après ? Il n'écarte pas un jour de reprendre le voyage de Selene dans le cadre d'un Returnal 2.