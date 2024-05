Joyeux anniversaire à Returnal qui a soufflé sa troisième bougie tout récemment ! Trois ans que l'exclusivité régale les utilisatrices et utilisateurs PS5, mais également la communauté PC depuis plus d'un an maintenant. Ce n'est pas un âge nécessairement charnier, mais le studio Housemarque a néanmoins ressenti le besoin de faire quelque chose pour l'occasion. Des nouveautés d'un autre genre arrivent et l'une d'elles est même disponible gratuitement dès à présent.

Des goodies pour Returnal annoncés, dont un gratuit

« Une autre année, un autre cycle » a indiqué Housemarque sur son compte X. Le studio avait donné rendez-vous aux fans pour des annonces, et ces derniers avaient imaginé tout sauf ce qui a été dévoilé. Alors que certains s'attendaient à Returnal 2 ou à un DLC via une mise à jour gratuite, l'équipe a pris tout le monde de court avec une grosse collaboration. Dark Horse Comics s'associe avec Housemarque pour prolonger le voyage de Selene à travers un roman graphique de 88 pages, Returnal: Fallen Asteria, qui sera disponible le 22/23 octobre 2024.

« Returnal Fallen Asteria est notre extension audacieuse de l'univers du jeu avec une nouvelle histoire qui suit Selene. Il s'agit d'un roman graphique brillant qui développe notre thriller sombre, profond et magnifique » explique le directeur créatif Gregory Louden (via Gamesradar). Avant la sortie dans quelques mois, Dark Horse a conçu une adaptation animée du premier numéro qui est disponible gratuitement sur Youtube.

Mais ce n'est pas tout car l'éditeur travaille également sur un artbook Returnal de 224 pages dont l'entreprise a le secret. Et à la vue du passif de la boîte, attendez-vous à un bel objet de collection. Dark Horse Comics a notamment collaboré avec PlayStation sur des livres The Last of Us 2 et Horizon Forbidden West. « Il rassemblera des illustrations des biomes et des ennemis terrifiants, ainsi que des commentaires des coulisses par l'équipe créative du jeu ».