C'est clairement l'une des belles surprises du Nintendo Direct de ce 28 juin 2022, la bande annonce de gameplay de Return To Monkey Island. On a pu aussi en apprendre plus sur l'exclusivité temporaire.

On ne s'y attendait pas vraiment contrairement au reste mais le très attendu Return To Monkey Island a dévoilé une première bande annonce de gameplay à l'occasion du Nintendo Direct. Pour mémoire, le titre est développé depuis quelques années par le créateur original de la licence, à savoir Ron Gilbert en personne. L'homme assume d'ailleurs totalement le parti pris de la direction artistique de ce Return To Monket Island.

Guybrush Threepwood, héros intrépide, vendeur de blousons de cuir et pirate puissant, va embarquer dans une nouvelle aventure flamboyante à travers les Caraïbes,

Une ambition claire pour Return to Monkey Island

Ron GIlbert avait déclaré en début d'année :

Je ne veux pas me mettre la pression pression d’essayer de faire le jeu que vous voulez que je fasse. (…) Si vous me laissez faire les choses, vous allez adorer le jeu. Je vous le promets.

L'homme avait en effet été assez touché par les critiques car il souhaite véritablement que les joueurs puissent lui faire confiance dans ses choix artistiques. Ce qui peut se comprendre. Car pour rappel, l'œuvre appartient avant tout à son concepteur.

Développé par Terrible Toybox, Return to Monkey Island est prévu pour 2022 sans date de sortie précise, mais sortira dans un premier temps seulement sur PC (via Steam) et la console Nintendo Switch..