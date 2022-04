Les fans de point’n click ne l’espéraient plus et pourtant. La saga culte de Ron Gilbert sera de retour avec Return to Monkey Island.

Incroyable mais vrai, la saga Monkey Island sera de retour cette année avec son créateur aux commandes. Return to Monkey Island se présente comme la suite officielle des jeux cultissimes des années 90.

Return to Monkey Island une suite officielle annoncée

Quelle annonce inattendue. Devolver Digital a transformé un lundi tout ce qu’il y a de plus ordinaire en l’une des meilleures journées des amateurs de point & click. Le célèbre éditeur de jeux indépendants a révélé Return to Monkey Island, présenté comme le successeur légitime de The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge.

La saga initiée dans les années 1990 compte un total de cinq jeux mais seuls les deux certifiés Ron Gilbert sont considérés comme officiels par nombre de joueurs nostalgiques. Ça tombe bien, puisque ce dernier ne tiendra finalement pas sa promesse de ne plus jamais retoucher à un Monkey Island sans en récupérer la propriété intellectuelle. Il a tout compte fait obtenu le feu vert de Lucasfilm Games pour reprendre son univers décalé.

Ron Gilbert aux commandes

En préparation en secret depuis deux ans, Return to Monkey Island sera développé par Terrible Toybox, studio avec lequel le créateur a déjà sorti Thimbleweed Park. Seront donc aux commandes Ron Gilbert épaulé par le label ayant fait les beaux jours du genre.

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, du beau monde sera de retour pour assurer la filiation. Dave Grossman (auteur), Michael Land (compositeur) et Dominic Armato (voix de Guybrush Threepwood) seront également de la partie. Seul Tim Schafer manque à l’appel, sans doute pour des raisons contractuelles évidentes. La direction artistique du projet sera assurée par Rex Crowle (LittleBigPlanet, Tearaway). Return to Monkey Island est attendu cette année sur des plateformes encore non annoncées.