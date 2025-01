Faut-il croire tous la montagne de leaks sur Resident Evil 9 ? Apparemment, beaucoup de détails publiés sur Reddit seraient erronés. Selon Dusk Golem, Jill Valentine ne devrait pas être un des personnages jouables puisque son rôle serait plus minime qu'indiqué par les récents bruits de couloir, et on ne devrait pas non plus visiter un hôpital en étant poursuivi par un méchant appelé le « Goat-man ». Littéralement l'homme-chèvre. En plus de cette remise en cause des leaks, l'internaute a apporté des nouvelles, à prendre aussi avec des pincettes, sur l'un des projets encore non annoncés par Capcom.

Capcom prévoit-il encore un remake de ce jeu Resident Evil apprécié ?

Quid de l'avenir de la licence légendaire de Capcom ? Si l'on s'en tient aux déclarations de Capcom, qui sont les seules vraies informations à prendre en compte, un nouveau jeu est en développement avec à sa tête, Kōshi Nakanishi, le directeur de RE7. L'éditeur garde le mystère autour de cet épisode qui succédera à RE8 Village. Mais après le carton des différents remakes, notamment Resident Evil 4 Remake, la firme japonaise voudrait aussi encore dépoussiérer de vieux opus de la franchise.

Quels seront les heureux élus ? L'idée d'un remake de RE Code Veronica aurait fait son chemin, tout comme celle d'une relecture moderne de Resident Evil 0. D'après Dusk Golem, Capcom serait déjà en train de développer une version inédite de ce jeu pour les plateformes actuelles, et a donné des nouvelles à son propos. Selon lui, ce projet non officialisé serait toujours sur les rails. « Resident Evil Zero Remake est toujours en cours de production. Le projet a connu un grand changement au niveau des personnes qui travaillent dessus, mais il est toujours en développement » a-t-il écrit sur les forums de ResetERA. Une information à prendre avec les pincettes de rigueur, l'internaute étant loin d'avoir un tableau de chasse sans faille.

Pourquoi faire revenir Resident Evil Zero ? Pour le faire connaître au plus grand nombre, comme tous les remakes finalement, mais aussi parce que cette version ferait partie d'une plus grande entreprise. Zach Cregger (Barbarian) serait en charge de réaliser un long-métrage live-action RE0 pour le compte de Constantin Film, tandis qu'une série en lien avec les événements du titre serait aussi dans les tuyaux.

