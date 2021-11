Leon S. Kennedy et Lisa Trevor ne se sont jamais croisés dans un jeu Resident Evil. Comme les fans le savent bien, Leon est issu de Resident Evil 2 tandis que Lisa est un redoutable ennemi du remake du premier épisode. Mais cela n’a pas empêché les cerveaux derrière Resident Evil Welcome to Raccoon City de réunir les deux personnages.

En effet, Sony Pictures vient de diffuser une nouvelle vidéo de Resident Evil : Welcome to Raccoon City. Dans cette extrait, sobrement intitulé "Lisa Trevor," il est donc question de la rencontre entre les deux personnages. Et ne nous demandez pas pourquoi, nous n’en savons rien. Pour info, Leon S. Kennedy est ici incarné par Avan Jogia. Marina Mazepa campe quant à elle la pauvre Lisa Trevor.

Du Resident Evil familier et différent à la fois

Comme cet extrait le rappelle, Resident Evil : Welcome to Raccoon City prendra des libertés avec les scénarios des jeux. Le film ne reprendra pas l’histoire d’un épisode de la saga de Capcom en particulier. Il présente en revanche une histoire inédite inspirée par les deux premiers Resident Evil.

À ceux que cela enthousiasme, il convient de rappeler que le réalisateur du film, Johannes Roberts, a déjà des idées pour une suite. Si cette dernière obtient le feu vert, il espère pouvoir se servir dans l’intrigue de Resident Evil 4.

Leon et Lisa Trevor à l'affiche, mais pas que

Resident Evil : Welcome to Raccoon City met également en scène Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper et Neal McDonough. Ces derniers incarnent Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker et William Birkin respectivement.

Pour terminer, le film est toujours attendu dans les cinémas français pour le 24 novembre prochain. À noter que certains cinémas français ont d’ores et déjà commencé à diffuser le film en avant-première.

Que dites-vous de ce nouvel extrait ? Le fait Resident Evil Welcome to Raccoon City prenne des libertés avec les histoires des jeux vous dérange-t-il ? Comptez-vous aller voir le film ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.