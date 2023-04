Resident Evil Village s'est relancé grâce à une excellente version PSVR 2 pour un résultat saisissant. Une nouveauté énorme et complètement gratuite, si tant est d'avoir le jeu de base évidemment, qui n'est pas la seule. Dans son coin, Capcom a entendu les nombreuses plaintes d'acheteurs de RE Village.

Denuvo, le DRM de l'enfer, enlevé de Resident Evil Village

Les joueurs PC de Resident Evil Village vont pouvoir souffler un grand coup et profiter totalement du jeu, presque deux ans après la sortie initiale. La page SteamDB du titre fait une révélation importante : la solution Denuvo a été retirée définitivement. Mais c'est quoi exactement ? Un DRM (Digital Rights Management ou Gestion des Droits Numériques) qui a pour but de lutter contre le piratage. Si la démarche peut s'entendre, le piratage étant illégal et Capcom ne souhaitant pas dynamiter les ventes de Resident Evil Village, l'option retenue est elle plus difficilement justifiable compte tenu de ses conséquences.

En effet, depuis de très nombreuses années désormais, la technologie Denuvo est pointée systématiquement du doigt par les joueurs PC. Et pour cause, cette technique entraîne des complications qui ne devraient pas arriver. Avec le DRM Denuvo activé, Resident Evil Village - comme d'autres jeux - a du mal à tourner. Peu importe votre configuration, c'est parfois une catastrophe. Resident Evil 2 Remake en déjà été victime, et après le retrait, des joueurs ont vu un gain de fps. Pas un énorme bond, mais une différence tout de même.

Reste à voir dans quelle mesure cet abandon sera bénéfique ou non, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne pourra être que mieux. Même avec une « infime amélioration ». Et puis cela permettra peut-être de relancer les ventes de Resident Evil Village car certains joueurs n'hésitent pas à se passer de divers jeux en raison de cette barrière qui, finalement, incite ces derniers à contourner les règles...

La personnification de Denuvo (crédits : Steam).

Pendant sur la planète Resident Evil 4 Remake

Cette amputation de fonctionnalité arrive peut-être trop tardivement pour certains qui préfèrent prioriser le tout récent Resident Evil 4 Remake. Un épisode qui n'est pas non plus exempt de défauts sur PC malheureusement, comme sur consoles au passage. Dans son analyse technique, Digital Foundry a relevé des crashs, des problèmes au niveau de la qualité des graphismes, des textures étranges ou encore des soucis avec les fonctionnalités ray-tracing lorsqu'elles sont activées.

D'autres bugs identifiés peuvent bloquer toute progression voire effacer la sauvegarde de façon définitive. Mais bien entendu, ce n'est pas une science exacte et certains pourront aller au bout de l'aventure sans trop de problème. Capcom a conscience des quelques faiblesses et améliorera sa copie au fil des semaines et des mois. Ces derniers jours, RE4 Remake a reçu gratuitement le mode Mercenaries. Un DLC part de la campagne, malgré la réutilisation des environnements et autres choses, essentiellement basé sur le scoring pur et dur. Le principe étant de survivre à des vagues d'ennemis de plus en plus puissantes et de réaliser le meilleur score possible dans le temps imparti, qui peut être allongé avec des bonus sur les cartes.