Les fans se rappellent probablement (ou ont préféré oublier) les productions Resident Evil récentes comme Welcome to Raccoon City ou la série Netflix annulée après une saison à la qualité douteuse. Cela n'a visiblement pas démonté les intéressés, qui souhaiteraient visiblement rempiler.

On prend les mêmes adaptations de Resident Evil et on recommence ?

Contrairement à d'autres licences comme notamment League of Legends, The Last of Us ou encore plus récemment Fallout, Resident Evil n'a jamais vraiment été gâté s'agissant de ses adaptations. Les films de Paul W.S. Anderson sont un des nombreux exemples cuisants en la matière. D'autres ont depuis essayé, les derniers exemples en date étant Welcome to Raccoon City et la série Netflix éponyme. La première adaptation était au mieux moyenne, la seconde a été un échec retentissant.

Qu'à cela ne tienne, ces deux tentatives peu heureuses de rendre hommage à Resident Evil auraient bientôt droit à une forme de suite selon Geek Vibes Nation. Il serait en effet tout d'abord question d'un préquel à Welcome to Raccoon City, s'inspirant de Resident Evil 0 avec Rebecca Chambers et Billy Coen. Ada Wong serait également de la partie. Le casting complet devrait être annoncé en octobre, et le film disposerait d'un budget de 30 millions de dollars, pour une adaptation qu'on nous dit « fidèle ».

L'échec de sa précédente série n'aurait pas non plus démonté Netflix. Un nouvel essai aurait d'ores et déjà été validé. Il serait question d'un monde post-apocalyptique ravagé par le Virus-T. Le premier épisode nous monterait les origines de la catastrophe zombie, avec Sophia Marcus, fille de James Marcus dans 0, en guise de protagoniste principal. Nous devrions y revoir tous les monstres iconiques de Resident Evil, mais aucun personnage principal comme Chris, Claire, Jill, Leon et compagnie. Le tournage devrait commencer courant 2025. Il convient toutefois de rappeler qu'il s'agit pour l'instant de rumeurs. Il faudra donc attendre une confirmation officielle pour l'un ou l'autre projet.