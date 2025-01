La licence Resident Evil est quelque peu discrète dernièrement, malgré l’annonce relativement fraîche du neuvième épisode. Alors que Resident Evil 9 est en développement, c’est un tout autre projet qui a fait parler de lui dernièrement, et ça n’a strictement rien à voir avec toutes les rumeurs en cours. Pas de Code Veronica remake ni quoi que ce soit d'autre. On va plutôt parler cinéma.

La franchise Resident Evil va bientôt revenir au cinéma, et pour le coup c'est à surveiller

Oui, Resident Evil va avoir une nouvelle adaptation au cinéma, et on nous fait encore de belles promesses. Après la série de films signés Paul W.S Anderson, puis le nanardesque Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, un nouveau film est sur les rails. Mais pour celui-ci, on aurait tendance à être plutôt rassuré puisque c’est le réalisateur Zach Cregger qui s’occupera de ce nouveau reboot. L’homme n’est pas un petit du métier, et l’horreur, ça le connaît. Il est notamment derrière l’excellent Barbarian, donc la seconde partie a marqué plus d’un spectateur.

Ce nouveau Resident Evil pourrait donc bien être entre de bonne main, reste encore à capter l’essence de la licence. On nous promet en tout cas monts et merveilles encore une fois, à savoir, un film fidèle aux jeux, qui mise pas mal sur l’horreur.

Zach Cregger ©Kathy Hutchins/Shutterstock

Un réalisateur de talent et un projet de film qui passionne déjà

En tout cas, le projet à l’air suffisamment solide pour déclencher une vraie guerre entre les studios comme le rapporte The Hollywood Reporter. Actuellement, quatre géants de l'industrie se battent pour avoir ce Resident Evil par Zach Cregger, dont Netflix et Warner. À noter que Netflix n’en serait pas à sa première adaptation de la licence de Capcom puisque la plateforme SVOD a donné naissance à deux séries. L’une animée et l’autre en prise de vue réelle avec le très regretté Lance Reddick. Malheureusement aucune de ces tentatives n’a vraiment été concluante. Tout juste sympathique pour les fans.

En attendant de savoir où finit ce nouveau Resident Evil, Zach Cregger est déjà au travail. Il s’occupera de l’écriture et de la réalisation, tout comme avec Barbarian à son époque.

Un nouveau film à surveiller de très près donc. En attendant, on vous invite à jeter un œil à la filmographie du monsieur en commençant justement par Barbarian.