Vous l'aviez peut-être oublié mais Resident Evil Re:Verse sort dans quelques jours seulement.

Resident Evil Re:Verse, le jeu multijoueur dans l'univers de la franchise, sera disponible le 28 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Un titre gratuit... si vous avez acheté Resident Evil Village ou RE Village Gold Edition.

Dans Resident Evil Re:Verse, mettez votre habileté à l'épreuve dans des matchs mêlant survie et vengance de 4 à 6 joueurs. Incarnez vos personnages favoris et renversez le cours de la bataille à l'aide des puissantes armes biologiques.

Les règles du jeu sont simples. Les combats à mort durent 5 minutes, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Utilisez les armes et les objets disponibles pour vaincre tous vos adversaires ! Renversez la situation avec les armes biologiques !

Lorsque votre personnage est éliminé, il se transforme en terrifiante arme biologique. Récoltez les capsules de virus pour vous transformer en une arme biologique encore plus puissante ! Si vous éliminez votre assassin en tant qu'arme biologique, vous obtenez encore plus de points !