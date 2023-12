Le jeu Resident Evil Reverse traverse actuellement une période difficile. Il semble que le jeu souffre d'une perte significative de joueurs, rendant les parties de plus en plus difficiles à organiser.

Le spin-off multijoueur Resident Evil Reverse (qui est intégré à RE: Village) a été conçu dans le but de concurrencer Dead by Daylight, un jeu qui a rencontré un grand succès. Cependant, il fait face à une situation préoccupante sur Steam, marquée par une chute drastique du nombre de joueurs, ce qui ressemble fortement à une hécatombe.

Resident Evil Reverse est mal en point

Les jeux multijoueurs de Resident Evil ont toujours connu des hauts et des bas. Resident Evil Outbreak et sa suite, Outbreak File 2, bien que solides, souffraient d'une expérience multijoueur souvent plus ardue et moins plaisante que le jeu en solo, notamment à cause d'un système de communication in-game inefficace. Ensuite, Resident Evil Resistance, malgré son concept novateur, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, handicapé par son association avec le remake sous-estimé de Resident Evil 3. Pour ne rien arranger, le mode Reverse de RE : Village semble aussi très compliqué.

Inspiré par Dead by Daylight, Resident Evil Reverse promettait d'être un sérieux concurrent en rassemblant héros et vilains de toute l'histoire de RE dans des matchs à mort compétitifs à six joueurs. Cependant, un peu plus d'un an après sa sortie en octobre 2022, le jeu peine à attirer les joueurs. Selon les données de SteamDB, le nombre moyen de joueurs sur Steam était seulement de cinq personnes les 4, 5 et 6 décembre – un joueur de moins que nécessaire pour une partie complète. Vous comprenez un peu le problème. Dans ce contexte, il est ardu d'envisager un avenir prometteur pour cet opus de la saga. Cette situation paraît surprenante au vu de la popularité reconnue de cette franchise. Les joueurs se sont-ils simplement lassés ? Le jeu n'est tout simplement pas de bonne qualité ? On vous laisse juge.

Une courbe qui en dit long.

La franchise s'en remettra

Selon Steam Charts, le pic de joueurs sur 24 heures était de neuf joueurs, avec une moyenne sur 30 jours de 8,4 joueurs, soit une baisse de 99,6% par rapport au record de tous les temps du jeu qui s'élevait à 2 080 joueurs. Notons que tout ceci concerne évidemment uniquement la version PC. Obtenir de telles statistiques pour les versions consoles est nettement plus complexe, et il reste incertain de savoir comment le jeu se comporte sur d'autres plateformes.

Malgré ces chiffres décevants pour l'épisode multi Reverse, la franchise Resident Evil continue de bien se porter. Capcom a confirmé travailler sur d'autres remakes et tout semble bien aller à ce niveau.