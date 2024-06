La licence Resident Evil ne s'est jamais aussi bien portée. Au 31 mars 2024, la franchise a dépassé les 157 millions de jeux vendus à travers le monde. Cela inclut l'ensemble des épisodes et des diverses versions. RE Village, qui a pu partager la communauté, a aussi été un véritable carton. Il a dépassé les 10 millions d'unités et c'est l'épisode qui a franchi ce cap le plus rapidement de toute la saga. Un avant-goût de la direction des futurs titres ? Il est rapporté que RE9 irait encore plus loin pour se différencier, mais on verra bien. Place à la nostalgie pour le moment.

Le mythique Resident Evil et d'autres jeux de retour

Le 18 juin 2024, nos confrères de Gematsu ont découvert que Resident Evil, l'original de 1996, avait fait l'objet d'une classification auprès de l'organisme européen. Le plus étrange, c'est que la fiche en question ne concernait pas du tout les consoles, mais uniquement le PC. Comment expliquer cela ? Le jeu culte n'est jamais sorti sur cette plateforme. Ni sur Steam, ni sur GOG ou Epic Games Store. Exception faite bien entendu de RE Rebirth HD, la mouture haute définition du remake GameCube. Mais ça va changer et c'est même déjà le cas. Vingt huit ans après son lancement, Resident Evil est disponible sur GOG dans sa version originale.

Il peut être acheté séparément pour 9,99€... ou en bundle pour 24,99€ avec Resident Evil 2 & 3. Les originaux. À noter par contre que ces deux titres ne sont pas encore accessibles, Capcom n'ayant pas opté pour une sortie simultanée, mais qu'ils le seront cette année.

La fiche GOG de RE1 met en avant une compatibilité avec les systèmes d'exploitation moderne, avec des paramètres par défaut qui s'ajusteront « en fonction de votre matériel ». Que vous ayez une bécane récente ou plus ancienne. Cette version de Resident Evil prend également en charge les différentes manettes de jeu (PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series ou One), et les sauvegardes dans le cloud. Enfin, GOG oblige, il n'y a pas de DRM. Même si des soucis de performances ne devraient pas se produire, vous ne serez pas embêtés par un quelconque système d'anti-piratage.