Après Village, il y aura forcément un Resident Evil 9. Un jeu qui n'a absolument pas été annoncé par Capcom, mais qui est victime de rumeurs à prendre avec de grosses pincettes. Visiblement, cet épisode aurait pour but de conclure l'arc de la famille Winters... ce qui était déjà l'objectif du DLC Resident Evil Village, Les Ombres de Rose. Une preuve qu'il faut donc être très prudents sur les hypothétiques informations autour de RE9. On verra en temps et en heure la nature de ce nouveau jeu qui n'est pas le seul projet dans les cartons de l'éditeur japonais.

Un air de déjà-vu pour l'avenir de la saga Resident Evil ?

Le succès de Resident Evil 4 Remake est bien là avec plus de 5 millions de jeux vendus à travers le monde. Un indispensable, même pour celles et ceux qui avaient pu être sur la retenue avec l'original, mais qui n'est pas encore complet à 100%. Dans quelques jours, Capcom va enfin sortir le mode gratuit PSVR2 de RE4 Remake. Après cela, ce sera normalement vraiment la fin et l'éditeur pourra passer à autre chose. Mais à quoi exactement ?

Si le développement de RE9 est une certitude, la société japonaise a révélé aussi d'autres plans. Vous aimez les anciens jeux remis au goût du jour ? Tant mieux, sinon tant pis, car d'autres remakes de Resident Evil arrivent. Yasuhiro Anpo, directeur sur la version 2023 du quatrième opus, a indiqué qu'il a bien une volonté de continuer à en produire davantage dans les années à venir.

« Jusqu'ici, nous avons sorti trois remakes et ils ont tous été très bien reçus. Cela permet à un public actuel de jouer à ces jeux, et c'est quelque chose dont je suis heureux en étant moi-même un amateur de ces jeux plus vieux. Nous voulons continuer en faire d'autres (ndlr : des remakes) ». Pas d'annonce sur le prochain Resident Evil Remake, mais Anpo-san suggère aux joueurs de rester à l'écoute.

Le remake parfait de Resident Evil Rebirth dans sa version HD. Crédits : Steam.

Code Veronica Remake ? Rebirth Remake ? RE5 Remake ?

Cette déclaration a fait réagir et, surprise (non), tout le monde n'est pas emballé. Comme toujours lorsque l'on parle remakes ou remasters, deux clans s'affrontent. Celui qui ne voit aucun inconvénient à cette pratique, et celui qui en marre que l'on ressasse inlassablement le passé. Et il peut même y avoir un troisième qui est pour, ou pas spécialement contre, mais du moment que c'est bien fait. « Super nouvelle pour les fans »; « Resident Evil 0 et Code Veronica s'il vous plaît »; « Donnez-moi un remake de CV, c'est tout ce que je veux »; « Je veux Dino Crisis Remake, mais s'ils y vont à fond sur les remakes de RE, ils peuvent faire ceux de RE 5 et Code Veronica »; « Capcom va refaire tous les Resident Evil, mais pas Dino Cris et Devil May Cry 1 »; « Vivement RE Village Remake » ironise un autre internaute.

Après Resident Evil 2 Remake, RE 3 & 4 Remake, à qui le tour donc ? On le voit bien encore une fois dans les commentaires, beaucoup veulent un retour de Code Veronica. Et de tous les épisodes possibles, c'est bien celui qui aurait le plus besoin d'un dépoussiérage. Une nouvelle version qui intéresserait particulièrement la doubleuse de Claire Redfield, Stephanie Panisello. « Je sais que [Code Veronica] est un jeu qui pourrait bénéficier de beaucoup d'affection. Alors oui, évidemment, j'aimerais le voir [revenir]. La question est juste de savoir si c'est quelque chose que les fans veulent. Et savoir si Capcom est capable de le faire. Je n'ai pas d'influence sur tout cela. Mais si [Capcom] m'appelait et me disait : "Hé, Stéphanie, ça va se faire', j'adorerais ça. Peut-être un jour - je croise les doigts ! ».

Et si ce n'était pas Code Veronica mais Resident Evil 5 Remake ? Ce serait plus décevant puisque c'est un opus qui divise bien plus largement, mais certains pensent que Capcom a laissé des indices sur ça dans RE4 Remake. À vos spéculations et demandes !