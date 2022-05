Comme promis, voici les premiers extraits de la série live-action Resident Evil de Netflix. Lance Reddick (The Wire) et Ella Balinska (Forspoken) font partie de la bande-annonce.

La série Netflix live-action de Resident Evil prend forme. Pour le meilleure ou le pire ? À vous de juger avec ce premier teaser vidéo sombre, très sombre.

Netflix tease sa série Resident Evil

Lance Reddick (The Wire), qui incarne Albert Wesker, donne la réplique à ses filles Jade (Siena Agudong) et Billie (Tamara Smart) dans la première bande-annonce la série Netflix Resident Evil.

Un teaser qui montre un "New Raccoon City" tout ce qu'il y a de plus tranquille et convivial. Avant bien sûr de faire un bond dans le futur, en 2036, 14 ans après la propagation du T-Virus. On aura donc vraisemblablement deux timelines.

Se déroulant en 2036, la série Resident Evil reprend 14 ans après qu'un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale. Jade Wesker se bat pour sa survie dans un monde envahi par des créatures infectées et assoiffées de sang. Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon City, par les relations effrayantes de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie.

Il faudra plisser un peu les yeux pour apercevoir des zombies, peut-être même des chiens, tant les extraits baignent dans l'obscurité. On y voit néanmoins Ella Balinska (Forspoken), le visage en sang, qui va se la jouer Ash Williams en tronçonnant des morts-vivants à la pelle.

Rendez-vous cet été

La série Resident Evil sera diffusée sur Netflix à partir du 14 juillet 2022. Il y aura logiquement 8 épisodes d'une heure chacun.