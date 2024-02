On peut dire que la franchise Resident Evil se porte plutôt bien. Depuis quelques années, le rythme s'est accéléré, et on a pu profiter de belles nouveautés. Ce « renouveau » pour la série de jeux a eu lieu en 2017 avec RE7 qui nous mettait dans la peau d'un nouveau protagoniste : Ethan Winters. Ses aventures ont pris fin avec Village, mais pour autant, ça n'a pas marqué la fin de la licence. Le remake du 4 a vu le jour, et un neuvième opus est en chantier. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas tout. De toute évidence, Capcom a de gros plans en tête pour cette saga. Vous allez voir, ça donne le tournis.

Cinq jeux Resident Evil seraient en développement

En vérité, on ne s'attendait pas vraiment à voir Resident Evil passer l'arme à gauche de sitôt. Pour le studio, c'est un bon filon qui peut largement être encore exploité. Le survival horror continue d'attirer un bon paquet de joueurs, comme l'a prouvé RE4 Remake avec ses 3 millions d'exemplaires vendus en seulement deux jours. Donc forcément, Capcom ne va pas laisser les fans de côté, et compte bien leur proposer d'autres aventures dans cet univers. Combien exactement ? Eh bien, visiblement, on va en avoir 5 à se mettre sous la dent.

Eh oui, ça fait beaucoup de projets en développement. En tout cas, c'est ce que nous rapporte Dusk Golem (ou AestheticGamer), un leaker bien connu de la communauté RE, et plus généralement des fans de jeux d'horreur. Pour ce qui est de son CV, il vise souvent juste lorsqu'il parle de cette franchise. On ne va pas aller jusqu'à affirmer qu'on peut lui faire totalement confiance, mais c'est toujours intéressant de l'écouter, dans le doute. Quoi qu'il en soit, sur le discord de The Snitch, notre homme a déclaré que la firme a 5 titres Resident Evil sur le feu.

Déjà, selon l'insider, ils n'en sont pas tous rendus à un stade avancé dans la production. L'un d'entre eux a l'air d'être fort prometteur, mais il ne faut pas l'attendre avant fin 2026-début 2027 (rien que ça). Bien sûr, dans le lot, on retrouve Resident Evil 9 qui est toujours en train d'être mis sur pied. Quant à sa date de sortie, elle serait prévue pour 2025, en sachant qu'on aurait droit à une annonce cette année. Bon, inutile de rappeler qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes. Néanmoins, force est de constater que Capcom semble avoir de grosses surprises en réserve pour nous.

D'autres remakes en approche ?

Si on enlève Resident Evil 9 de l'équation, le studio s'attelle sûrement à faire naître d'autres remakes. Au vu du succès du dernier en date, c'est peu surprenant. Mais attention, on ne se base pas sur rien. En effet, en décembre dernier, Yoshiaki Hirabayashi, producteur et vétéran de la célèbre franchise, a fait une déclaration assez intéressante. Il a dit que la société avait l'intention de développer encore plus de remakes. La question maintenant, c'est de savoir qui est concerné, et si l'espoir va pouvoir renaître ?

Pour les fans, deux Resident Evil sont susceptibles d'y passer : le 5 et Code Veronica. Ils sont très attendus, et certains joueurs rêvent de pouvoir mettre la main dessus. Est-ce que leurs rêves vont être brisés ? Encore une fois, on est dans le domaine de la rumeur, mais ça permet de nous faire saliver un peu. Quant au 9, qui a bien été confirmé, on n'a pas beaucoup d'informations à communiquer. L'année dernière, Dusk Golem avait expliqué que le jeu demandait le plus gros budget jamais déployé pour un jeu de la série. Ce serait même le plus grand RE de tous les temps. On a hâte d'en savoir plus.