« Nous travaillons sur un nouveau Resident Evil » a annoncé Kōshi Nakanishi, directeur de RE7, lors de la présentation Capcom Next Été 2024. Mais on ne sait rien de plus. Il n'y a pas eu d'image, de trailer ou même la moindre information sur le jeu. Bon, et entre nous, ce n'est évidemment pas une surprise qu'un épisode inédit soit dans les cartons. La licence à ce stade est quasi immortelle et reviendra tant que les joueuses et joueurs seront là. Certains d'entre eux s'investissent d'ailleurs à fond dans la franchise.

Un film gratuit Resident Evil The Keeper's Diary

D'après une rumeur, un film live-action Resident Evil 0, même après le flop de Bienvenue à Raccoon City, et la série Netflix avec Ella Balinska et le regretté Lance Reddick. Oui, Hollywood ne laissera aucun répit à la licence en dépit de tous les innombrables ratés, que l'on doit principalement à Paul W. S. Anderson. En attendant d'assister à un potentiel massacre qui aura coûté des millions de dollars, des fans ont récolté plus de 50 000€ sur la plateforme participe Indiegogo pour tourner un film amateur Resident Evil. Et il va raviver des souvenirs car l'un des rôles est joué par Charlie Kraslavsky. Une belle surprise puisqu'il s'agit de l'acteur qui a incarné Chris Redfield dans la très kitsch introduction live-action de Resident Evil 1.

Ce projet de fans, intitulé The Keeper's Diary : A Biohazard Story, a été réalisé par Andrew Saullo de Residence of Evil et Andy de Biohazard Declassified. Il ne revisite aucun jeu vidéo sorti jusqu'à maintenant, mais adapte les événements d'un journal que l'on trouve dans le manoir Spencer de RE1. « Inspiré du classique Resident Evil (1996) et de son remake (2002). The Keeper's Diary : A Biohazard Story est une adaptation du journal intime emblématique du même nom qui se trouve dans le manoir. Il raconte l'histoire d'un chercheur qui succombe à une épidémie virale dans un centre de recherche souterrain ».

Ce film Resident Evil, qui devrait avoir une suite si l'on en croit le générique, est disponible gratuitement sur YouTube. Et l'équipe en charge de ce court-métrage n'en est pas à son coup d'essai. À deux reprises, elle a réussi à réunir les acteurs de Chris Redfield, Barry Burton et Albert Wesker pour une interview groupée, mais également pour le film Resident Evil Ressurection.