Resident Evil est certainement la licence la plus populaire de Capcom, même si ce n’est ni la plus vieille, ni la plus rentable. Les fans sont légion, les jeux nombreux et ultra appréciés, sans parler de tous les projets à côté. Plusieurs films, des séries, des films d’animations, des livres… Fort de son univers, ses personnages et ses monstres, la franchise aime également se décliner en objets collectors et c’est parfois insolite, comme c’est justement le cas avec ce nouveau coffret.

Resident Evil : un gros collector insolite enfin disponible chez nous !

Loin de revenir sur les sentiers battus, l’entreprise Gameflavor a eu l’idée, non pas de mettre en lumière les monstres ou les personnages iconiques de la licence, mais les items, les objets iconiques et remarquables que l’on utilise régulièrement en jeu. Spray de soin, poudre d’herbe et ruban encreur sont ainsi détournés et représentés dans un superbe coffret de consommables. Il s’agit en réalité de boissons aux goûts variés et annoncées comme saines et détox.

Ce Coffret collector Resident Evil comprend plusieurs objets consommables aux couleurs de la franchise et de quoi l’exposer. Il est actuellement vendu 190,90€ sur le site de Gameflavor et devrait assurément s’envoler rapidement, comme la plupart des objets de collection dans le genre.

Ce coffret collector comprend :