Sorti il y a un mois déjà, le remake Resident Evil 4 a été encensé par la presse et les joueurs. C'était d'ailleurs déjà le cas de l'itération 2019 de Resident Evil 2, bien que sa suite ait divisé. On imagine donc mal Capcom s'arrêter là. Mais quel titre de la série doit désormais faire peau neuve? La doubleuse de Claire Redfield a une idée bien arrêtée en tête !

L'un des Resident Evil les plus appréciés bientôt de retour ?

Depuis le remake du deuxième opus, c'est la comédienne Stephanie Panisello qui prête sa voir à Claire Redfield en VO. Elle a repris son rôle en 2021 dans la série Netflix Resident Evil : Infinite Darkness. Et dans les colonnes de The Gamer, elle révèle qu'elle aimerait que ce soit à nouveau le cas. Cette fois-ci, ce serait dans un jeu qu'elle aimerait beaucoup voir remis au goût du jour : Resident Evil : Code Veronica ! Selon elle, un tel projet serait forcément bénéfique s'il permettait d'en apprendre plus sur l'univers de la franchise.

La moindre chance que nous en apprenions plus sur le monde [de Resident Evil] et y puisions est importante. Je sais que [Code Veronica] est un jeu qui pourrait bénéficier de beaucoup d'affection. Alors oui, évidemment, j'aimerais le voir [revenir]. La question est juste de savoir si c'est quelque chose que les fans veulent. Et savoir si Capcom est capable de le faire. Je n'ai pas d'influence sur tout cela. Mais si [Capcom] m'appelait et me disait : "Hé, Stéphanie, ça va se faire', j'adorerais ça. Peut-être un jour - je croise les doigts ! Stephanie Panisello, via The Gamer

Si l'enthousiasme de Stephanie Panisello fait plaisir avoir, attention à l'emballement général. La comédienne rappelle en effet qu'elle n'a aucune influence sur les choix de Capcom. Et en octobre 2022 le studio avait malheureusement déclaré n'avoir "aucun plan concret" au sujet d'un potentiel remake de Resident Evil : Code Veronica.

Quel sera le prochain remake de la franchise ?

Mais si Code Veronica n'est pas le prochain épisode de Resident Evil remaké, quel sera-t-il ? Après tout, Resident Evil 1 a déjà eu le droit à une version "Rebirth" en 2002, bien que celui-ci n'est rien à voir avec les TPS horrifiques sortis depuis 2019. Les cinquième et sixième opus sont plus récents, et le dernier n'a pas franchement la cote. Quant aux jeux "annexes" de la franchise, aucun n'est aussi populaire que Code Veronica. Si remake il y a, la priorité devrait de toute façon être mise sur Resident Evil 9 auparavant.

En attendant, vous pouvez tout simplement relancer Resident Evil 4 ! La dernière grosse mise à jour a corrigé tout un tas de problèmes, dont des bugs bloquants. Des améliorations graphiques ont même été apportées. En revanche, la suppression d'un glitch va grandement décevoir les speedrunners. Mais le prochain gros jeu de Capcom n'est autre qu'un Monster Hunter. Et celui-ci va vous surprendre...