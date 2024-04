Cette découverte nous provient d'une source sortant un peu de l'ordinaire : le CV d'une actrice. Plus précisément celui de Bekka Prewitt, qui a incarné Bela Dimitrescu dans Resident Evil Village. Celle-ci a laissé échapper une information loin d'être anodine concernant les plans de Capcom.

Une nouvelle descendance pour les développeurs de Resident Evil

Une rumeur très récente laisse à penser que Resident Evil 9 pourrait sortir plus tard que prévu. Dusk Golem a indiqué à ce sujet que Capcom pourrait en profiter pour sortir entre-temps un autre jeu de la licence, probablement sous la forme d'un Remake. Mais il se pourrait qu'il s'agisse en réalité d'un tout nouveau jeu. Dans le CV de Bekka Prewitt, qui a incarné Bela Dimitrescu dans Village, on trouve en effet la mention d'un nouveau titre en préparation chez le studio japonais, baptisé The Descendants. Elle y aurait joué un rôle secondaire.

Pour l'heure, c'est tout ce que nous avons concernant cette potentielle nouvelle licence sortie des écuries des développeurs de Resident Evil. Aucun autre nom ne semble en tout cas être rattaché à ce titre. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de résurrection de Deep Down, un action-RPG médiéval fantastique annoncé par Capcom en 2013, mais qui n'aura finalement jamais vu la lumière du jour. Il se pourrait toutefois qu'il s'agisse pour l'heure d'un simple nom de code, qui aura un nom radicalement différent une fois officiellement annoncé.

La participation d'acteurs dans un jeu peut intervenir à différents stades de son développement. Difficile donc d'estimer pour l'heure l'état d'avancement de ce fameux The Descendants. Alors que juin approche, peut-être Capcom aura un teaser à présenter aux fans s'agissant de ce potentiel nouveau jeu ? Nous devrions en tout cas voir l'influent studio japonais au moins pour le très attendu Monster Hunter Wilds. Sa franchise phare Resident Evil en profitera-t-elle aussi pour passer une tête avec le neuvième opus ou un autre Remake après celui de Resident Evil 4 ? Nous n'avons plus que quelques semaines à attendre pour en avoir le cœur net.